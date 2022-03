Um "ditador" surpreendido por uma parede, a garantia de que os EUA não entram na Ucrânia e inflação. O Estado da Nação de Biden em 10 pontos

A crença num Ocidente unido e a responder concertado: “Putin enganou-se”

Um outro ponto relevante do discurso de Biden foi a sua referência à capacidade de união que os países da NATO e as principais potências ocidentais revelaram na resposta à invasão da Rússia à Ucrânia. Uma capacidade de união e resposta coordenada que, defendeu, Vladimir Putin não esperava.

O Presidente russo “pensou que o Ocidente e a NATO não iriam responder e achou que conseguiria dividir-nos e dividir a Europa”, disse Joe Biden, para logo acrescentar: “Putin estava errado. Nós estávamos preparados e unidos e continuámos unidos”.

Com a desconfiança dos cidadãos norte-americanos nas capacidades de liderança de Biden, exponenciada por um conflito militar que os EUA não conseguiram impedir, o Presidente dos EUA tentou mostrar-se como um líder preparado, capaz de antecipar cenários e congregar aliados. Fê-lo garantindo: “Preparámo-nos de forma cuidadosa e detalhada. Passámos meses a preparar uma coligação com outras nações que amam a liberdade — da Europa e das Américas à Ásia e a África — para confrontar Putin. Passei horas incontáveis a trabalhar para ter os nossos aliados europeus todos unidos. Partilhámos com o mundo o que sabíamos que Putin estava a preparar, antes de ter acontecido. Contrariámos as mentiras russas com a verdade”.

Uma das mensagens principais decifrava-se com alguma facilidade: a de que os EUA não estão enfraquecidos no xadrez da geopolítica mundial. Biden lembrava um trabalho de cooperação feito “com os 27 membros da UE e com países como Canadá, Reino Unido, Japão, Austrália, Coreia do Sul, Nova Zelândia e até a Suíça”, que abdicou da neutralidade. E defendia que não eram os EUA que estavam isolados, mas sim o Kremlin: “Putin está agora mais isolado do mundo, mais do que alguma vez esteve“.

Uns minutos depois, voltaria a insistir na tese: “Quando a história desta era for escrita, escrever-se-á que a guerra de Putin na Ucrânia terá deixado a Rússia mais fraca e o resto do mundo mais forte”, dizia Biden, acrescentando: “Vemos uma Europa mais unida e um Ocidente mais unido. Vemos a unidade das pessoas que se juntam nas cidades, em grandes multidões pelo mundo — até na Rússia — a demonstrar apoio ao povo do ucraniano”. Para o Presidente americano, “nesta batalha entre a democracia e os regimes autocráticos, o mundo está claramente a escolher o lado da paz e da segurança”.