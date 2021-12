"Um dos mais bem preservados ecossistemas do Atlântico." O mar das Selvagens é único — e agora vai ser totalmente protegido

Qual é a importância desta área para ter merecido, ao longo das décadas, um regime de proteção cada vez mais alargado? Estamos a falar de que espécies e ecossistemas que encontramos ali e que já não encontramos noutros sítios?

A Reserva Natural das Ilhas Selvagens começa em 1971, fundamentalmente para proteger a colónia de cagarras que ali existia, que nidificava ali, que era alvo de caça de forma bastante significativa e impactante para essa população. Foi isso que motivou a criação da reserva em 1971. Mas o património natural das Ilhas Selvagens é muito mais amplo do que as cagarras — sem menosprezo pelas cagarras, obviamente. Temos toda uma panóplia, também em terra, porque é importante lembrar que há uma pequena parte da reserva que é em terra, de espécies exclusivas daquele espaço. Depois, temos um mar que se encontra em muito bom estado de conservação. Ao longo de toda as suas dimensões, a coluna de água e os fundos, que agora irão até à batimétrica dos 3.200 metros. O que nós temos ali para proteger é um dos melhores e mais bem preservados ecossistemas desta zona do Atlântico — e que será um exemplo para muitas outras áreas. Será uma referência a nível mundial, para ser combatido este flagelo que nós temos da degradação dos ecossistemas marinhos. Nós aqui na Madeira estamos a dar um passo que é importante localmente, com uma dimensão muito grande a nível do Atlântico, mas também acho que isto poderá ser, e será certamente, uma referência e um exemplo em que muitos outros decisores se vão inspirar para seguir.

É interessante que refira que é um dos lugares do oceano mais bem conservados no planeta. Numa altura em que temos assistido a uma grande degradação das condições do oceano devido à poluição e a todo o tipo de atividades humanas que descarregam os seus efeitos no oceano, o que é que explica que esta região se tenha mantido relativamente a salvo desses efeitos?

Obviamente que a área não está completamente a salvo desses efeitos, como nem seria de esperar, porque o mar não tem fronteiras. Há impactos muito grandes. Penso que um dos aspetos fundamentais para que as Selvagens estejam no estado em que estão tem a ver com a criação da reserva em 1971 e todo o trabalho de fiscalização e monitorização daquele espaço que foi feito ao longo destes 50 anos. As Selvagens fazem este ano 50 anos e é importante perceber que temos ali 50 anos de conservação da natureza, 50 anos em que as atividades humanas têm sido bastante regradas. Acho que é aqui que está a chave e o segredo deste bem-sucedido ecossistema.

▲ Paulo Oliveira é o responsável do IFCN pela área da preservação da biodiversidade DR

Ainda que seja difícil replicá-lo em sítios povoados, em zonas costeiras com cidades…

Sim, obviamente. Nós, aqui na Madeira, temos toda a tipologia de áreas marinhas protegidas. Temos áreas marinhas protegidas costeiras, temos áreas marinhas protegidas um pouco mais afastadas, como por exemplo a Reserva Natural das Ilhas Desertas, e depois temos as Selvagens, que são bastante mais distantes desses impactos humanos. Obviamente que isso facilita imenso alguns aspetos relativamente aos impactos humanos, que são bastante minorados. Por outro lado, levanta outros desafios, designadamente a facilidade com que as potenciais infrações poderiam ser feitas se não houvesse fiscalização atenta. Porque é mais fácil fiscalizar aqui junto à costa do que fiscalizar tão longe de onde estão as entidades e os meios que fazem a fiscalização. Aquilo que marca a diferença foi o facto de termos sempre tido a capacidade de ter pessoas lá em baixo — nós aqui na Madeira dizemos muito das Selvagens “lá em baixo”, como é para sul. Tivemos sempre uma presença de pessoas que fiscalizavam e faziam a vigilância, que foi aumentada em 2016 e 2017, com a presença em permanência da Polícia Marítima. Neste momento, também temos ali um posto avançado da Polícia Marítima, que é determinante para a preservação daquele ecossistema através da fiscalização.