Um duplex desenhado a ponto luz

“É a integração do exterior no interior que dá graça à casa”, diz João Tiago Aguiar, referindo-se às várias janelas, verticais e zenitais, que incluiu nas duas grandes áreas sociais. No caso da sala com cozinha integrada, o arquiteto destaca o pé direito, que se conseguiu através do aproveitamento do desvão do telhado. “Imagine-se a pena que era ter aqui um teto normal”, brinca. Em vez de um teto, criou-se uma espécie de quinta parede, que altera visualmente as proporções da sala. O espaço, que já ganhava com a maior altura, é ainda engrandecido com as três janelas VELUX que deixam entrar luz, de novas formas, em toda a divisão.

© Francisco Nogueira / www.fran

“Neste apartamento, e em particular nesta sala, as VELUX fizeram muita diferença.” Aguiar, que resume a arquitetura a “espaço e luz”, considera que a área mais marcante do apartamento acaba por ser aquela, precisamente por causa da quinta parede criada e das três janelas ali colocadas. “Vieram criar um jogo de luz inconstante, que dá um ritmo e uma vivência à casa muito interessantes. A luz muda ao longo do dia – muda ao longo do ano até, consoante as estações.”

Conheças as diferentes soluções VELUX.