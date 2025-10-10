Um duplex desenhado a ponto luz

Quem passa à porta do prédio, na rua Poço dos Negros, no centro histórico de Lisboa, não adivinha a surpresa que guarda o quarto andar. O edifício não destoa dos da zona: como muitos, foi erguido ainda no século XIX – mais precisamente em 1850, com ampliação e criação de dois novos pisos em 1917. Hoje, esse passado é o ponto de partida para um renovado duplex de 188 metros quadrados, com janelas rasgadas tanto para a cidade como para o céu.
A configuração original era marcada por um corredor longo e várias divisões interiores, escuras e quase sem ventilação. “Invertemos totalmente a ordem do primeiro piso.” A sala estava de um lado e a cozinha do outro, nas pontas da casa, onde há mais luz. “Juntámos a cozinha e a sala, como hoje se usa, e criámos um espaço muito amplo que é a zona social da casa.” Este gesto não só organizou toda a casa como modernizou a vivência do apartamento. “Quando se recebe amigos em casa, começa-se e acaba-se sempre o convívio na cozinha. Neste apartamento, com a cozinha integrada na sala, esses momentos são favorecidos.”
“É a integração do exterior no interior que dá graça à casa”, diz João Tiago Aguiar, referindo-se às várias janelas, verticais e zenitais, que incluiu nas duas grandes áreas sociais. No caso da sala com cozinha integrada, o arquiteto destaca o pé direito, que se conseguiu através do aproveitamento do desvão do telhado. “Imagine-se a pena que era ter aqui um teto normal”, brinca. Em vez de um teto, criou-se uma espécie de quinta parede, que altera visualmente as proporções da sala. O espaço, que já ganhava com a maior altura, é ainda engrandecido com as três janelas VELUX que deixam entrar luz, de novas formas, em toda a divisão.
“Neste apartamento, e em particular nesta sala, as VELUX fizeram muita diferença.” Aguiar, que resume a arquitetura a “espaço e luz”, considera que a área mais marcante do apartamento acaba por ser aquela, precisamente por causa da quinta parede criada e das três janelas ali colocadas. “Vieram criar um jogo de luz inconstante, que dá um ritmo e uma vivência à casa muito interessantes. A luz muda ao longo do dia – muda ao longo do ano até, consoante as estações.”
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