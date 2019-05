Um espaço de experiências para toda a família

Deve ser um espaço confortável, com áreas para pausas, local de brincadeira para crianças, permitir passeios ao ar livre, refeições diversificadas e lojas para todos os gostos. Este espaço já existe.

O que podemos desejar mais quando o programa é uma tarde de compras em família e encontrarmos um shopping atual e moderno que reúne as melhores marcas, mas também atividades para entreter os mais pequenos, restaurantes com as últimas tendências da gastronomia, esplanadas acolhedoras e vários jardins para passeios ao ar livre?

Um shopping “a céu aberto”

Situado a 20 minutos de Lisboa, o Freeport Lisboa Fashion Outlet oferece-nos uma atmosfera totalmente diferente de outros espaços comerciais. Para começar, é ao ar livre, característica que por si só já permite vivenciar uma experiência de compras diferente e especial. Os corredores são ruas cobertas pela típica calçada portuguesa, e o teto é o céu azul dos dias de verão que estão prestes a chegar.

As fachadas de algumas lojas estão decoradas com azulejos portugueses que nos transportam para a beleza típica dos bairros de Lisboa, e as praças espalhadas pelo espaço vêm reforçar este bairrismo que nos faz sentir em casa.

Atmosfera bairrista

O espírito bairrista é outra característica proeminente no Freeport, o que lhe confere uma personalidade muito própria. Para várias ocasiões e com diferentes ambientes, o shopping dispõe de três praças e todas elas se destinam a momentos distintos.

A Praça Central foi concebida para os mais pequenos, e dispõe de jogos e atividades lúdicas; a Praça dos Sabores é uma surpreendente área com cinco novos restaurantes, com salas interiores modernas e espaçosas, e esplanadas que no verão convidam a pausas prolongadas ao almoço; e há ainda a Praça do Elétrico, com um antigo elétrico da Carris a servir de cafetaria. Este é o lugar perfeito para sentar, beber um chá ou comer um gelado em família, enquanto se aprecia toda a envolvência que só quem por ali passa pode sentir. E para que nada falte, na receção, logo à entrada do Freeport Lisboa Fashion Outlet, há um conjunto de serviços-extra com soluções que ajudam a responder a imprevistos ou necessidades que possam surgir, especialmente se se tem crianças pequenas. Além do serviço de bengaleiro, o shopping disponibiliza um serviço de empréstimo de carrinhos de bebé e de power bank — para quando a bateria dos telemóveis começa a precisar de ser recarregar — sempre que for necessário. Desta forma, já não tem de voltar para casa mais cedo.

O ambiente certo para o verão

Além das confortáveis esplanadas e praças e das ruas inspiradas nos típicos bairros lisboetas, o Freeport Lisboa Fashion Outlet tem ainda (desde fevereiro deste ano) uma surpreendente instalação em suspensão no ar que percorre a área central do shopping, desde a entrada principal à praça central, e que, com a força do vento, lembra o som das ondas do mar. O convite de evasão é praticamente automático assim que avistamos a instalação artística com o nome Dream Waves. A peça, criada em exclusivo para o Freeport pelo artista Patrick Shearn, é a maior instalação de arte cinética da Europa e foi inspirada na relação cultural entre o povo português e o mar, evocando as cores e o movimento da ondulação marítima. Mais um detalhe que se junta à atmosfera relaxante, friendly e moderna que já se vive por todo o shopping.

Nova marca surpreendente

Não há dúvidas de que toda esta atmosfera aliada aos serviços especiais do Freeport Lisboa Fashion Outlet o tornam um destino de compras diferenciado.

«Esta é a primeira loja a abrir na Península Ibérica, e é uma honra e um reconhecimento termos sido escolhidos para a primeira abertura» Nuno Oliveira, diretor do Freeport Lisboa Fashion Outlet

Mas, agora, há mais um motivo para visitarmos este espaço que reúne as melhores marcas premium do mercado. A marca alemã Karl Lagerfeld decidiu apostar em Portugal e escolheu o Freeport como a sua primeira morada. «Esta é a primeira loja a abrir na Península Ibérica, e é uma honra e um reconhecimento termos sido escolhidos para a primeira abertura», indica Nuno Oliveira, diretor do Freeport Lisboa Fashion Outlet. A loja da marca desenvolvida pelo designer Karl Lagerfeld, ex-diretor criativo da casa Chanel, abriu portas no passado dia 9 de maio, e presenteou clientes e convidados com muitas surpresas numa atmosfera descontraída e animada. Cocktails, photocall, balões para os mais pequenos e um desconto especial de 20 por cento em peças selecionadas proporcionaram um final de tarde diferente que reuniu moda, arte e música.

«Vamos continuar a trabalhar para surpreender e oferecer uma experiência de shopping cada vez mais robusta. Até ao final deste ano, chegarão novas marcas que se juntarão a este segmento [premium]» Nuno Oliveira, diretor do Freeport Lisboa Fashion Outlet

Nos próximos meses, haverá mais surpresas e, em breve, haverá mais lojas para conhecer. «Vamos continuar a trabalhar para surpreender e oferecer uma experiência de shopping cada vez mais robusta. Até ao final deste ano, chegarão novas marcas que se juntarão a este segmento [premium]», adiantou Nuno Oliveira.

Oferta premium vasta

À extensa panóplia de marcas premium já disponíveis no Freeport, como a Burberry, a Hugo Boss, a Escada, a Carolina Herrera, a Coach ou a Furla, junta-se agora a grife alemã e o seu estilo rock chic que promete conquistar as portuguesas. «O Freeport Lisboa Fashion Outlet tem um posicionamento premium com grandes marcas diferenciadas da oferta dos outros centros comerciais, e hoje sabemos que temos um público que espera por marcas como esta», garante Nuno Oliveira.

Além da legião de fãs de Karl Lagerfeld que criou uma relação especial com a personalidade do criador, esta marca destina-se essencialmente a um público «desejoso de novidades e diferenciação», refere Nuno Oliveira, que considera as peças do ex-diretor criativo da Chanel «arrojadas, de grande qualidade e que vão ao encontro de todos os que gostam de moda».

