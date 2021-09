Rui Rio tem horror a comícios. António Costa não dispensa um. Rio censura o uso abusivo da bazuca. Costa não tira o dedo do gatilho. Rio precisa que estas eleições lhe deem um balão de oxigénio. Costa parece levitar movido a hélio. Rio tem a sombra de Rangel e muita gente à espera que tropece. Costa tem quem lhe queira fazer sombra mas ainda é o Rei-Sol — para o partido, para o Governo e para o destino dos milhares de milhões de euros que aí vêm.

Os estados de espírito de Rui Rio e António Costa não podiam ser mais diferentes. O Observador acompanhou o fim de semana de campanha dos dois e cruzou os dias de ambos. Na medida do possível, claro: Rio nunca acabou o dia de campanha muito depois das quatro da tarde; Costa nunca abalou antes das dez da noite; Rio teve quatro ações de campanha em dois dias; Costa teve Toy, galos de Barcelos, violonistas, pétalas rosas e bolas de futebol com o símbolo do PS. Rio aproveitou o último fim de semana de campanha eleitoral para recuperar energias. Costa esteve ligado à corrente.

Líder social-democrata e primeiro-ministro estão em fases diferentes da campanha autárquica. Rio está na estrada desde o final de agosto e tem milhares de quilómetros acumulados nas pernas. Costa só vestiu verdadeiramente o fato de secretário-geral do PS nesta reta final, mas fê-lo a toda a velocidade. Há 63 autarquias a separar os dois e Rio joga tudo no encurtar desta diferença para prolongar a sua liderança. Costa joga tudo para reforçar a sua marca.

10h30 Vem aí um dia intenso, de comícios de terra em terra pelo distrito de Braga. António Costa chega à hora certa a Póvoa de Lanhoso, vem num SUV preto da BMW (ao serviço do partido), sem gravata e de sapatos desportivos, mas ainda de blazer. Meio vestido para o terreno, meio vestido para o Executivo. A sua volta de 15 localidades em 48 horas que se segue seria precisamente marcada por essa dupla identidade do político que ao mesmo que lidera o partido do Governo, lidera o Governo do partido que lidera.

Frederico Castro, candidato do PS por ali, convida-o para um café, brinca que é o secretário-geral que paga, faz o direto para as redes sociais com a carta mais alta do baralho socialista ao lado. E siga. Consigo, sempre os mesmos ao longo do dia: o secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro, e homem que lidera a federação de Braga do PS, também conhecido pelo deputado que faz esperas ao primeiro-ministro no fim de cada debate parlamentar em que este participa para lhe puxar pelo braço e pela atenção, Joaquim Barreto.

11h00 Rui Rio senta-se finalmente à mesa do café, bem junto à margem norte do Rio Lima, em Viana do Castelo. Para trás tinha ficado uma mini-arruada feita em passo de corrida, onde colecionou mais umas quantas lojas tradicionais, despachou mais uns quantos panfletos de campanha e somou mais umas palavras de circunstância, sempre embalado pelo hino gritado dos megafones atrelados à carrinha de apoio (“Nós somos um rio, que não vai parar…”) e pelos irritantes bombos, cortesia de Eduardo Teixeira, candidato-cicerone numa terra que Rio chama de segunda casa.