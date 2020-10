Mesmo através da máscara, percebe-se que o tema de conversa é quase sempre o mesmo. Na última semana, em Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, o número de infetados pelo novo coronavírus tornou-se preocupante — e levou à imposição de medidas mais restritivas. Conformada pelo facto de ver pela segunda vez o vírus instalar-se na sua cidade, uma empregada de mesa de um café em Felgueiras desabafa: “Somos olhados como as ovelhas negras do norte, mas já estamos habituados”.

A principal explicação para os números será o convívio social entre a população mais jovem. O primeiro-ministro afastou a hipótese de uma cerca sanitária, mas foram aplicadas outras medidas, como o dever de permanência no domicílio a partir da meia-noite desta quinta-feira, a obrigação de teletrabalho para todas as funções que o permitam, a proibição de quaisquer eventos com mais de cinco pessoas, bem como o encerramento dos estabelecimentos comerciais às 22h — além, claro, da proibição de circulação entre os concelhos entre 3o de outubro e 3 de novembro, que se aplica a todo o país.

O Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, que serve estes e outros municípios da região, está sob pressão, com as urgências a atingir os 800 atendimentos diários e com 100 internados Covid em 500 camas disponíveis. As escolas têm professores e alunos infetados, mas também funcionários de quarentena, o seu funcionamento pode estar em causa devido à falta de pessoal não docente. Nas empresas, o número de casos positivos é ainda tímido, mas os planos de contingência já foram acionados e os industriais apelam a comportamentos responsáveis por parte da população para não encerrarem a atividade. Entre os pequenos negócios, dos talhos aos cabeleireiros, muitos ponderam mesmo fechar as portas por não conseguirem pagar a renda. As esplanadas estão praticamente vazias — e os bancos de jardim também.

No hospital, urgências no pico, um quinto das camas ocupadas e uma “pressão inesperada”

A 2 de março de 2020, surgiu o primeiro infetado pelo novo coronavírus em Portugal. Tratava-se de um médico cardiologista que tinha chegado do norte de Itália, onde passara as férias do Carnaval. “Começou por ter sintomatologia típica, ou seja, febre e tosse. Às 18h do dia 1 de março tínhamos um teste positivo, mas nessa altura era obrigatório fazer um segundo teste, então às 3h da manhã deram-nos a confirmação de que ele estava mesmo infetado”, descreveu na altura ao Observador o diretor de infeciologista do hospital de Santo António, no Porto, onde o homem de 60 anos esteve internado 13 dias.

O paciente zero em Portugal era cardiologista e trabalhava em Penafiel, mais precisamente no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, que está agora novamente sob pressão por causa da Covid-19. “Fomos o primeiro hospital a sofrer os efeitos da pandemia e também o primeiro a libertar-se dela. Na primeira fase, tivemos 80 internados infetados, mas neste momento já contamos com 100 internados e sete na unidade de cuidados intensivos“, afirma ao Observador Carlos Alberto Silva, presidente do conselho de administração.

O hospital serve 14 concelhos, de quatro distritos, e vive “uma pressão inesperada” nas últimas semanas. “Atendemos cerca de 5% da população portuguesa, o que corresponde a 520 mil pessoas, e estamos sob uma pressão intensa que nos obriga a reorientar profissionais e a refazer circuitos internos”, sublinha.

Carlos Alberto Silva não quer alarmismos nem admite que o hospital esteja a atingir a sua capacidade máxima, de 500 camas no total, e garante que ainda existe flexibilidade nos serviços para gerir o número de internamentos. No entanto, “essa flexibilidade também não é infinita, temos de convencer a população a adotar comportamentos mais responsáveis”. É precisamente essa a razão que aponta para o aumento verificado na região. “Estávamos a contar com um crescimento graças ao regresso ao trabalho e às aulas, mas há gente que ainda não se deu conta da gravidade da situação.”

O verão foi “pacífico” e até permitiu recuperar as listas de espera de consultas e cirurgias, mas agora a situação é mais “difícil” e “complicada”. “Fomos obrigados a gerir números inesperados, esperávamos esta dimensão numa fase posterior, não em outubro”, revela. A sua principal preocupação prende-se com o serviço de urgência, que já atingiu os 800 atendimentos diários. “Este número ultrapassa o pico de atendimentos que registávamos com a gripe. É mais do que poderíamos imaginar”, afirma, acrescentando que “é necessário que a população não se dirija às urgências para fazer testes, mas contacte a linha Saúde 24 ou o médico de família.”