Um isqueiro, uma Polaroid e um prémio Novo Banco Revelação depois, este é Miguel Marquês em Serralves

Quis ser arquiteto e partiu para Copenhaga com esse fito, mas um semestre depois descobriu que a fotografia era afinal aquilo que queria fazer na vida. Regressou a Portugal e, com o curso terminado, a prática do dia a dia levou-o a novas viagens, onde o Prémio Novo Banco Revelação acabou por encaixar num universo ainda à procura de se definir. Miguel Marquês expõe Walking Thru The Sleepy City no Museu de Serralves, naquele que é o retomar da pareceria entre o Novo Banco e a Fundação de Serralves interrompida há quatro anos, e assume um caminho em nome próprio que só o futuro poderá saber se será longo. Para já, existe a vontade de procurar a fotografia em expedições mundo fora, como no princípio. E por princípio, estabelecer relações, contactos, diálogos (mesmo que em surdina) com outros seres ou mundos, realidades, paisagens, cidades, espaços, lugares.

No seu percurso chegou a oferecer máquinas descartáveis a pessoas que conhecia na rua (sem-abrigo, desempregados, “gente à margem”, como lhes chama) para que estas fotografassem o que quisessem, depois, com uma Polaroid, passou a convidá-las para o fotografarem e se deixarem por ele fotografar. Conheceu Valentin, um moldavo descontente a viver em Lisboa, e conseguiu arranjar dinheiro para que regressasse a casa. Esperou pelas fotografias que ele tiraria na viagem mas elas não chegaram. Partiu então em busca do novo amigo. Não o encontrou. Descobriu o seu próprio olhar, em vez disso, e revelou-se enquanto fotógrafo.

Em conversa com o Observador, Miguel Marquês conta como foi atrás de uma narrativa e descobriu imagens que são também estados de espírito.