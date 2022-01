Um João, dois Joões. Como aconteceu o infortúnio comunista que é aula prática para a liderança

A divisão era simples: João Ferreira na estrada no contacto com as populações, João Oliveira nas televisões e rádios para dar a cara pelo partido e mantendo a agenda no distrito de Évora onde em 2019 viu a eleição fazer-se difícil.

Mas nem tudo é tão linear assim e este início de 2022 não se faz fácil para o PCP. Como se se de uma profecia (escrita por linhas tortas) se tratasse, as questões de saúde estendem o tapete vermelho para testar candidatos a futuros secretários-gerais.

A noite mal dormida e o substituto do substituto

Voltando a esta terça-feira, foi ao início do dia que soaram os alarmes na caravana comunista depois de João Ferreira ter informado que tinha passado mal a noite, com “problemas gástricos” e que faria um teste à Covid-19 para despistar eventual infeção. A ação da manhã ficou nas mãos de Bernardino Soares — logo em Loures, concelho que presidiu como autarca até há quatro meses — mas mantinha-se a incógnita sobre quem tomaria as rédeas da campanha daí para a frente se o pior se confirmasse.

Bastou uma hora. Com a informação do teste positivo de João Ferreira veio também com a confirmação que seria João Oliveira a continuar na estrada “sem qualquer alteração na agenda” e até ao previsível regresso de Jerónimo de Sousa. Datas certas para o regresso de Jerónimo ninguém se arrisca a avançar: “Depende da avaliação médica”. Uma coisa é certa “todos querem que aconteça o quanto antes”. A agenda que a caravana segue é a mesma que foi traçada desde o primeiro momento. Primeiro substituiu-se Jerónimo de Sousa por João Ferreira, agora João Ferreira por João Oliveira.

João Oliveira já esteve infetado com a Covid-19 pelo que os comunistas têm alguma almofada de folga na ansiedade de ter que arranjar mais uma alternativa. Pelo menos para já.

Nos bastidores da campanha vai-se brincando com o “stock de Joões”, que ainda estão disponíveis no Comité Central. De facto, há 14 Joões no atual Comité Central, isto no sentido literal. Porque no sentido figurado são 146 Joões, 146 membros do órgão de liderança coletiva. João Oliveira relativiza as trocas de caras, mas não afasta que possa ser prejudicial para o partido. “É uma sementeira, no dia 30 veremos o que colhe”, disse na primeira ação pela qual ficou responsável esta terça-feira.

No Facebook, João Ferreira citou o comunista Pablo Neruda para dizer que “a luta continua” e descansar quem estivesse mais preocupado com a sua saúde. Com sintomas ligeiros, o vereador em Lisboa ainda conseguirá exercer o direito de voto no dia 30, com o período de isolamento a terminar antes.