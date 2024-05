Um Livre entre o suspiro por Pedro Nuno e o medo de ser o novo PAN

Entrou pela primeira vez no Parlamento às costas de Joacine Katar Moreira. E mergulhou num pesadelo que ia fazendo implodir o partido. Recuperou e fez eleger Rui Tavares, num cenário ingrato, o de maioria absoluta, em que contava pouco ou quase nada. Depois, quando toda a esquerda minguou, conseguiu fazer eleger quatro deputados, um resultado notável atendendo ao passado recente. Mas, num quadro de grande imprevisibilidade, com um Governo de direita, o parceiro natural (o PS) a fazer pela vida, o adversário de eleição (o Chega) insuflado, e os três num clima pré-eleitoral que não favorece um partido com o perfil do Livre, o partido liderado por Rui Tavares vai sonhando em ser mais qualquer coisa. Mas o medo assumido de cair (novamente) nos erros de outros partidos emergente mantém vivo o fantasma da implosão.

Foi isso mesmo que ficou evidente nos primeiros dois dias do XIV do Congresso do Livre. Num partido a sofrer com as naturais dores de crescimento, depois do drama chamado Joacine Katar Moreira (“brutalmente traumático”, chamou-lhe Rui Tavares), depois de um processo turbulento na escolha de Francisco Paupério como cabeça de lista para as europeias, o Livre chegou a esta reunião magna a discutir (durante muito tempo) regulamentos internos, com muitas acusações de tentativa de controlo interno por parte da linha oficial. E a linha oficial reagiu lembrando o que aconteceu a outros partidos que, tendo mergulhado em guerras internas, desbaratou o que tinha conquistado no Parlamento – o PAN, leia-se. No Pavilhão Municipal da Costa da Caparica, os recados multiplicaram-se nesse sentido.

“Já vimos partidos que crescem e que se perdem em lutas pelo poder. E perdem o apoio das pessoas. Essa não será a história do Livre”, arrancou Paulo Muacho, deputado, fundador e uma das caras mais reconhecidas de um Livre que continua a viver muito da imagem (e à imagem) de Rui Tavares. “Não nos podemos perder em disputas estéreis”, pediu Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do Livre. “Temos muito mais a dar à política portuguesa. Saibamos fazê-lo”, frisou Tomás Cardoso Pereira, chefe de gabinete do partido na Assembleia da República, a partir do palco. “Estes pequenos partidos facilmente podem implodir. Temos de estar vigilantes”, reconheceu ao Observador Ricardo Sá Fernandes.

O advogado e fundador do Livre disse mais: é preciso fazer tudo para garantir que o partido não é tomado por dentro ou que morra à custa de disputas internas. “As pessoas são terríveis umas com as outras. Tenho noção do que é a natureza humana. Mas um partido com esta luminosidade do Livre, com este espírito democrático, com esta perspetiva de discutir tudo, é um partido que tem, à partida, do ponto de vista ideológico e regulamentar, condições para resistir. Mas temos que de noção de que esse risco existe”, sublinhou. A verdade é que sempre que houve casos de eleições internas com algum tipo de divergência – Joacine e Paupério –, o Livre acabou a braços com crises internas; o reconhecimento desta instabilidade (interna e externa) teve muitas vezes presente nas várias intervenções que se foram ouvindo.

Coube, claro, a Rui Tavares, enquanto pai-fundador do Livre, fazer uma intervenção de fundo no Congresso para tentar lembrar a todos os presentes que, algures no tempo, o partido nasceu precisamente para ser uma plataforma de convergência, aberta e plural. “Fomos nós que criámos isto”, foi repetindo o historiador. Nas entrelinhas: não destruam o que demorou tanto a construir. Mais à frente, aliás, Tavares diria mesmo que, depois de ter mostrado ser um “partido viável”, que consegue eleger e corresponder no Parlamento, o Livre precisa agora de provar que é um “partido fiável“, que não vive refém das questiúnculas internas, como métodos “coerentes” e que não sejam “o assunto principal”, porque isso impede o partido de “falar de todos os outros assuntos que importam”.

Em entrevista ao Observador, a partir do Congresso do Livre, Rui Tavares alertou precisamente para esse risco. “Partidos que foram de deputado único para quatro deputados ficaram muito perdidos, ensimesmados no discurso dentro do partido, e voltaram para trás. E até tendo a possibilidade de evoluir para uma ecologia mais ampla, ficaram muito num nicho mais ambientalista e animalista. É bom a gente aprender com os nossos erros e também com o percurso dos outros partidos, e enquanto aprendermos, enquanto houver gente que lembra isso, acho que estamos a vacinar-nos contra essa possibilidade.”