“Olá, linda.” Era assim que começavam todos os postais do tio Ed. Enquadradas por fotos das paisagens de Chicago, seguiam mensagens sobre a cidade, a saúde, a família e perguntas sobre a escola. Do conteúdo, Ann Napolitano já não se recorda, mas aquela frase inicial nunca a abandonou — até porque tinha visto o tio apenas um par de vezes e, mesmo aos cinco anos, sabia que a expressão era muito mais profunda do que um elogio à sua aparência.

O quarto e mais recente livro da escritora norte-americana (depois de A Good Hard Look, Within Arm’s Reach e Dear Edward) foi buscar o título a essas memórias de infância (Olá, Linda é editado em Portugal pela Topseller, chancela da Penguin Random House) e apresenta uma saga familiar que já conquistou Oprah Winfrey e Barack Obama, tornou-se instantaneamente bestseller do New York Times e, no ranking feito no final da primeira metade de 2023, foi eleito pela Amazon como Melhor Livro do Ano.

No centro da história está William, um jovem que deixa para trás uma tragédia que destrói o seu núcleo familiar. A solidão e a escuridão que sempre o acompanharam parecem desaparecer quando conhece Julia, por quem se apaixona, e as três irmãs. Entre as quatro há um elo inquebrável e a família Padavano dá a William a casa e o acolhimento que ele nunca tinha sentido. Até que o passado demonstra ser mais pesado e decisivo do que alguém podia imaginar e se instala uma desavença para a qual não sabemos se haverá solução.

