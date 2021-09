As cores do arco-íris chamam à atenção. As formas em unicórnio ou gelado ajudam a contar o resto da história. Os brinquedos “Pop it!” — com ponto de exclamação no final e não “Popets”, como alguns pais terão achado até ao momento — evoluíram além do já tradicional tabuleiro de silicone com bolhas para serem “rebentadas”, muito ao estilo dos plásticos usados para embalar objetos variados que ainda hoje fazem as delícias de adultos. Ganharam fama à boleia da pandemia e invadiram quartos e até recreios. Parecem até ter potencial para contrariar o habitual tempo de validade de um brinquedo popular, tido de “um a dois anos”.

Aos quatro anos, a filha de Vera Cardoso tem mais do que 10 Pop it! em casa. Foi a pequena quem pediu à mãe, e até fez “birrinha”, para comprar o primeiro de todos. Além de brincar com eles, são companhia frequente durante o banho. O rebentar das bolhas coloridas faz com que fique concentrada. “Ela está fixa naquilo, a querer rebentar as bolas cada vez mais rápido”, comenta Vera ao Observador. O mais barato que tem custa à volta de 3 euros, mas o mais caro já ascende aos 16 — é uma espécie de tapete com pelo menos 50 centímetros de comprimento.

Vera, que trabalha numa escola no Alentejo que inclui pré-primária e primeiro ciclo, nota que a popularidade destes brinquedos abrange crianças de diferentes idades e já testemunhou como, em ambiente escolar, há intervalos e horas de almoço mais tranquilas. “Ainda hoje estiveram no intervalo com os Pop it!. Os mais novos não têm trazido tanto, mas os mais velhos continuam a trazê-los!”

As origens caricatas, um macaco e o TikTok

Há uns meses, a psicóloga infantil Inês Afonso Marques começou a notar que os pacientes dos seis anos e até ao início da adolescência traziam consigo estes brinquedos para as consultas. “Mostravam-me, todos contentes, os Pop it! em forma de bolas ou gelados, quase a justificar porque é que achavam piada. No fundo, há a questão dos brinquedos se tornarem moda e a viralidade das redes sociais. Há aqui um lado de aceitação: ‘Se o meu amigo tem, também tenho de ter'”, comenta. Não há dúvidas, a rede social TikTok serviu de montra para os Pop it! cujas origens não deixam de ser curiosas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O seu sucesso é uma combinação improvável entre um vídeo viral no TikTok com um macaco-capuchinho como protagonista, um sonho sobre um campo de seios e a própria da pandemia que certamente gerou mais stress e ansiedade do que em anos anteriores, analisa também o The New York Times. Tanto este meio como a BBC desmontaram a história do Pop it! e tudo começa com um casal. Concebido enquanto jogo portátil, é criação da empresa israelita Theora Design, fundada por Theo e Ora Coster, marido e mulher, em 1965 em Tel Aviv (o nome original era “Matat”, que em hebraico significa “presente”) — entre os populares jogos inventados pelo duo está o icónico “Quem é Quem?”.

Ora Coster (90) the inventor of Last Lost (Go Pop) holding the initial original model made in 1975 by her late husband and partner Theo. pic.twitter.com/z4injWoDef — Boaz Coster (@Foodha) March 20, 2021

Theo trocou os Países Baixos por Israel após a Segunda Guerra Mundial — a BBC escreve que foi, inclusive, colega de turma de Anne Frank — e casou com Ora, a professora de arte que seria a mente criativa da empresa. É na década de 70 do século passado que acontece o impensável. A irmã de Ora morre vítima de cancro da mama, uma realidade que, certa noite, dá origem a um sonho peculiar: um campo composto por seios. Quando Ora acorda diz ao marido que quer criar um jogo com base na sua visão. Theo assim o faz, ao desenhar um protótipo em borracha que fica inutilizado durante décadas. “Imagine um campo de seios, que podemos pressionar de um lado e, de seguida, pressionar do outro lado”, esclarece Boaz Coster, filho do casal que atualmente está à frente da empresa com o irmão Gideon.

Mais tarde, o brinquedo sofre um upgrade e o plástico é substituído por silicone, passando para as mãos da empresa FoxMind que o comercializa com o nome Last One Lost em 2013. Só quando o jogo é lançado com o popular nome e vendido na norte-americana Target, em 2019, é que as vendas começam a crescer. Mas o que torna os Pop it! um must-have é o vídeo com uma influencer incomum: Gaitlyn Rae, uma macaca de oito anos que vive no estado norte-americano da Carolina do Norte, que no vídeo do TikTok pressiona bolhas de um lado e do outro do seu Pop it! — atualmente tem quase 8 milhões de seguidores naquela rede social.

O Pop it! colorido e redondo foi uma prenda de aniversário que alguém enviou a Gaitlyn Rae — foi a primeira vez que a dona, Jessica Lacher, viu tal coisa na vida. Até hoje não sabe precisar se aquele era um Pop it! original, no entanto, reconhece que desde então surgiram várias marcas e que os fãs de Gaitlyn continuam a enviá-los — são caixas e caixas deles. David Capon, presidente da FoxMind, empresa que fabrica o famoso item, já antes disse ao NYT que as vendas aumentaram mais de 10 vezes no ano passado — foram vendidas mais de 7 milhões de unidades na América do Norte entre 2020 e 2021 e apenas 700 mil em 2019, de acordo com o The Wall Street Journal.

E se a variedade de formas, cores e marcas é um ponto assente, também a utilização dos Pop it! é moldável. Já não basta “rebentar” as bolhas ou bolas, como quisermos chamar, até porque os moldes de silicone dão para fazer peças de gelo e até podem ser usados como formas de chocolate, isto a julgar pela criatividade que se encontra no TikTok, onde a hashtag #popit soma milhões de visualizações.

Ora morreu há poucos meses, com mais de 90 anos, mas teve oportunidade de ver a sua criação tornar-se um fenómeno mundial.