Um "murro na cara do Ocidente". A noite eleitoral em que estudantes e professores celebraram a vitória do "carismático" Orbán

A MCC organizou um serão para húngaros e estrangeiros acompanharem a noite eleitoral no país, com debates realizados em inglês com a presença de vários professores da Universidade. Os mais novos, porém, parecem inicialmente mais interessados no bar aberto (não era necessário pagar entrada, apenas registar-se) que nas intervenções que se vão ouvindo no palco — por várias vezes é pedido silêncio e por várias vezes esse pedido não é respeitado. Pouca lei e ordem na sala, é certo, mas não se pense que a audiência é menos conservadora por isso. Praticamente todas as pessoas ouvidas pelo Observador ao longo desta noite deixaram claro que estavam a torcer por uma vitória do Fidesz e por uma vaga conservadora na Europa.

Esse foi um tema amplamente repetido ao longo do debate pelos oradores, que iam enfatizando o sentimento de isolamento que muitos conservadores europeus sentem numa União Europeia que consideram inclinada à esquerda. “Se o Fidesz ganhar, podemos esperar muito barulho no Twitter, eles vão ladrar e ladrar”, afirma o espanhol Rodrigo Ballester, antigo funcionário da Comissão Europeia e atual diretor do Centro de Estudos Europeus da MCC. O professor alemão de Ciência Política Werner Josef Patzelt, que é membro da CDU e que tem apelado a uma coligação dos democratas-cristãos com a extrema-direita da AfD, completa o pensamento: “Se a oposição vencer”, diz num momento em que os resultados da noite eleitoral ainda não são conhecidos, “não será um governo coeso, que siga políticas próprias, mas sim um que vai seguir tudo o que os europeus quiserem que eles digam.”

Falta de independência dos media e corrupção não preocupam estes eleitores. “São acusações de quem não sabe distinguir Budapeste de Bucareste”

Ainda não são oito da noite. As urnas fecharam há menos de uma hora e ainda falta hora e meia até serem conhecidos os primeiros resultados das eleições — na Hungria, não existem sondagens à boca das urnas. Na MCC, o ambiente está animado, mas contido. Afinal, as sondagens têm dito que o Fidesz deveria ganhar, mas não por muito, e há sempre a possibilidade de haver surpresas. Ninguém se arrisca a lançar foguetes antes da festa.

O jantar será servido em breve mas, antes disso, ainda há tempo para dois dedos de conversa. A esta hora, o espaço parece ter ainda mais estrangeiros que húngaros. É o caso do francês Thibault Mercier, advogado de profissão, que está em Budapeste há cinco dias para trabalhar como observador do processo eleitoral. Aceita falar ao Observador sobre aquilo que viu e ouviu nas assembleias de voto neste domingo e não tem nada a apontar, ao contrário do que aconteceu em 2018, quando a Organização Europeia para a Segurança e Cooperação acusou as autoridades húngaras de terem conduzido um processo eleitoral “livre, mas não justo”: “Daquilo que vi desta vez, não me parece que tenha sido esse o caso agora“, diz Thibault. “Como advogado, vejo que eles têm em vigor um sistema judicial que permite o recurso e que é eficiente, respeita o Estado de Direito. Ouvi algumas críticas em relação à cobertura dos media — a oposição diz que é enviesada, os pró-Fidesz dizem que é justa —, mas não sou especialista nessa área”, afirma.