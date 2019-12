Há benefícios e incentivos novos, também suaves e bem dirigidos. Baixa no IRS para jovens que entram no mercado de trabalho, apoio a famílias com filhos menores de 3 anos e, para as empresas, menos IRC para as unidades mais pequenas e as situadas no interior – tudo pesará cerca de 70 milhões de euros.

A aparente estabilidade escolhida para o IRS esconde uma daquelas medidas clássicas que permitem arrecadar mais receita sem o ónus do aumento das taxas do imposto. Ao actualizar os escalões de rendimento em apenas 0,3%, serão muitos os contribuintes que vão subir de escalão por força de aumentos salariais maiores e pagarão mais imposto.

É daqui, da expectativa de aumentos salariais, que virá o essencial do acréscimo de receita do IRS — 410 milhões de cobrança adicional, um aumento de receita de 3% — num ano em que o próprio governo prevê um crescimento do emprego de 0,6%.

E será também daqui que virá o essencial do acréscimo da carga fiscal – 0,2 pontos percentuais, passando de 34,9% para 35,1% do PIB, nas contas do relatório orçamental corrigido. Nestas contas do governo, este agravamento vem todo do aumento das contribuições sociais efectivas, os chamados descontos para a Segurança Social.

Recato na nova despesa

Mas foi do lado da despesa que Mário Centeno colocou mais travões. Para a função pública, este orçamento já tinha, à partida, os encargos decorrentes das decisões dos últimos anos de descongelamento e revisão das carreiras e progressões – que tem um impacto previsto de 654 milhões de euros brutos na despesa anual.