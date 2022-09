Medidas de emergência, campanhas de sensibilização, aumento de preços e, sobretudo, muita preocupação com o futuro a médio e longo prazo. Uma viagem de norte a sul pelo território de Portugal continental mostra um país a conta-gotas, com as autarquias locais a esforçarem-se por garantir as necessidades básicas de abastecimento numa altura em que se vive uma das piores situações de seca de que há memória.

“Vivemos momentos particularmente difíceis”, admitia no final de agosto a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, durante uma conferência de imprensa no final de mais uma reunião da comissão permanente do Governo que está a acompanhar os efeitos da seca em Portugal. De acordo com a ministra, Portugal encontra-se sob os efeitos de um dos períodos de seca “mais graves do último século” — concretamente, o segundo episódio mais grave desde 1931, quando começaram os registos.

Na origem desta situação de exceção está um verão especialmente quente (em toda a história meteorológica registada em Portugal, só o de 2016 teve temperaturas mais elevadas), associado à profunda escassez de chuva que marcou o inverno e que já no início do ano fazia antever um ano muito difícil para os agricultores portugueses, como mostrava o Observador numa reportagem junto de vários produtores da região Norte do país.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.