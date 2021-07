A estética visual das Doce teve, ainda assim, um pequeno acidente de percurso em 1981. Nesse ano, as quatro aparecem no Festival da Canção e na RTP a cantar “Ali-Babá (Um Homem das Arábias)”, vestidas de odeliscas e com muita pele à mostra. Acabaram em quarto lugar, num festival vencido por Carlos Paião (com “Playback”) e que teve em segundo lugar José Cid (“Morrer de amor por ti”) e em terceiro Maria Guinot (“Um adeus, um recomeço”).

O resultado foi uma surpresa e logo se começou a associar a indumentária arrojada das Doce ao inesperado quarto lugar. “Os fatos eram mesmo muito arrojados. Na altura o resultado não era decidido por voto popular, era pelo júri que a RTP nomeava nas sedes de distrito. O júri penalizou-as bastante, foi uma canção polémica pela maneira como elas se apresentaram em palco. Não é por acaso que depois quando interpretam a ‘Bem Bom’ vão quase todas tapadas, só tinham cabeça e mãos de fora. Os fatos de mosqueteiro da ‘Bem Bom’ protegiam-nas. Tudo isso foi pensado, não foi por acaso”, conta Tozé Brito.

Hoje os fatos usados pelas Doce em “Ali-Babá” dificilmente chocariam, mas o Portugal de 1981 não era o de 2021: “Havia muito puritanismo ainda no Portugal dessa altura. E o júri penalizava quem se atrevesse”, garante o músico e compositor, que considera ‘Bem Bom’ — cuja música escreveu com o irmão Pedro Brito e cuja letra escreveu com António Vargas — uma canção “que ritmicamente é baseado num malhão, que é uma música tradicional portuguesa”.

Fátima Padinha tem o mesmo entendimento quanto ao mau resultado com “Ali-Babá”: “Eu na altura disse ao José Carlos: ‘vamos perder o festival e é por causa dos fatos’. Esteve para aí um mês sem me falar, ficou muito ofendido por eu lhe ter dito isso. Mas veio-se a verificar”, vinca a cantora, acrescentando: “Estávamos em 1981, as pessoas eram conservadoras, ortodoxas, cinzentas. Isto era um país ainda muito agarrado à revolução, foi poucos anos depois do 25 de abril. De repente põem como presidentes do júri professores, padres, presidentes de junta, e aparecem-lhes quatro mulheres de biquini e com correntes. Foi um escândalo completo. No ano seguinte, fomos tapadas até ao pescoço”.

“4 da manhã, ei!” Os concertos Portugal fora: “Vestiam-se muitas vezes na casa paroquial…” e iam para o palco “acompanhadas pela tropa”

A Docemania propagou-se cedo no país, ainda no arranque dos anos 80, não tivesse o grupo (formado nos últimos meses de 1979) tido logo em “Amanhã de Manhã” um primeiro êxito — e daí em diante saíram discos, houve participações no Festival da Canção (e uma vitória em 1982 e um representação honrosa na Eurovisão, com “Bem Bom”), sucediam-se os concertos. Muitos concertos.

Fátima Padinha lembra-se bem da vida de estrada no início dos anos 80: “Os concertos eram uns atrás dos outros. Em 1981 chegámos a fazer 27 concertos só no mês de agosto”, recorda, explicando que as digressões nacionais não podem ser comparadas às atuais, dado que “ainda por cima não era uma coisa programada, não íamos de norte para sul ou de sul para norte, tudo seguidinho — era aos saltos, um dia em Mangualde, outro dia em Portalegre, noutro dia em Oliveira do Hospital. Andávamos para cima e para baixo”.

Acresce que na vida de estrada das Doce percorriam-se estradas bem diferentes das atuais, demorava-se muito mais tempo a viajar pelo país. “Costumava dizer que não eram estradas de Salazar, eram estradas de Sidónio Pais — todas às curvas, muito estreitas, com muito trânsito”, recorda a cantora.

No primeiro ano da banda, a opção das Doce e da editora foi alugar uma carrinha para as viagens e para os concertos. Mas com o aumento do número de espectáculos foi preciso outra opção, lembra Fátima Padinha: “Comprámos uma carrinha nossa, uma Ford Transit. Tínhamos tanto material… era preciso. A carrinha tinha uma pintura personalizada: tinha ‘Doce’ escrito num dos lados, com o desenho de uma boca ao lado”.

Os concertos foram muitos mas, em conversa com o Observador, Fátima Padinha lembra-se de um concerto que não esqueceu. “Foi em Idanha-a-Nova, em Castelo Branco, fomos fazer uma romaria. Tínhamos muita gente à nossa frente e tínhamos um espectáculo bastante corrido, quase só com músicas fortes e com impacto, mas pelo meio tínhamos uma música mais lenta, que era a ‘Depois de Ti’, para podermos descansar um bocadinho do ritmo das outras músicas”.

Naquela noite, em Idanha-a-Nova, as Doce começam a cantar o slow ‘Depois de Ti’. Mas “na plateia começa um senhor a leiloar: olha a cabecinha do leitão, olha a cabecinha do leitão!”. Fátima Padinha ri-se: “Parámos a música e dissemos-lhe: olhe, o senhor que está aí a leiloar a cabecinha, deixe-nos só acabar aqui o espectáculo e depois pode vender a cabecinha como quiser”. A resposta: “Com certeza”. Volta a música, “depoooois de tiiiii”, volta o pregão: “Olha a cabecinha! Quem dá mais pela cabecinha?”.

Havia um impasse com a cabecinha do leitão. E as Doce insistiam do palco: “Olhe, desculpa, a gente assim não consegue. Enquanto o senhor estiver a falar a gente não consegue cantar”. Outra vez: com certeza, com certeza. Siga a música. Nova tentativa, novo pregão: olha a cabecinha! “Pronto, desistimos de cantar a ‘Depois de Ti’ e tivemos de arrancar para o ‘Ali-Babá’ e por ái fora”, ri-se Fátima Padinha.

Nas Doce, era ela, Fátima, que “tratava dos hotéis”. E muitas vezes era preciso “ver o percurso das estradas, onde dormíamos e comíamos, etc”. Hoje pode parecer impensável mas a antiga vocalista das Doce lembra-se de terem ido a terras “onde não havia água nem luz”, que para poderem ter eletricidade para receber um concerto das Doce tinham de alugar geradores com muita potência — “porque toda a gente queria ter as Doce”.

Tozé Brito não seguia as Doce para todo o lado, nem perto disso, mas chegou a ir a alguns concertos. E lembra-se que “o ensaio de som às vezes já era um caos por já haver havia milhares de pessoas à espera do espectáculo. Muitas vezes chegava-se muito tarde porque no dia anterior tinha havido, imaginemos, um espectáculo no Algarve e naquele dia era em Leiria. Viajava-se durante muitas horas em estradas péssimas, numa carrinha que era grande mas não tinha grandes condições. Elas já chegavam aos sítios estouradas, cansadas, e ainda tinham de fazer o ensaio de som e ir comer qualquer coisa — tinha de se escolher um sítio pequenino, onde fosse possível comer em paz e sossego. Se fosse um local público não conseguiriam comer de certeza”.