Para que tudo corresse como previsto, e ainda antes de o autocarro ser preparado com os autocolantes de campeão, o Sporting e as autoridades promoveram mesmo um reconhecimento do percurso, em que o veículo andou pela cidade para perceber quais eram as melhores ruas e os melhores acessos para ir até ao Marquês de Pombal e regressar ao estádio José Alvalade. As reuniões com a PSP multiplicaram-se para definir a melhor estratégia, mas a maior preocupação direta dos leões estava no interior do estádio, já que o público está proibido devido à pandemia da Covid-19 e ainda assim o Sporting pretendia ter algumas pessoas presentes, nomeadamente a família dos jogadores.

As reuniões do Sporting com a DGS sobre a festa (mas dentro do estádio)

Foi aí que a Direção-Geral da Saúde entrou em campo. Fonte oficial do Sporting confirmou que houve várias reuniões com a DGS — em algumas delas a Liga também esteve presente, “com um papel muito solícito de dinamização” — para se perceber como era possível haver festejos no interior do estádio com segurança. Os leões apresentaram várias ideias e a DGS acabou por fazer uma espécie de guia com recomendações baseado nas propostas do clube de Alvalade, sendo que está em causa um universo de pessoas testado todas as semanas (as equipas da I Liga).

Para que houvesse ainda mais segurança, os leões optaram por testar também os operacionais de som, de vídeo e todos os trabalhadores que podiam ter de ir ao relvado, ainda que por precaução. A presença da Liga também funcionou como dínamo para algo que irá mesmo acontecer na época 2020/21: a última jornada vai ter público nos estádios (em princípio, 10% da lotação).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou que esteve presente em reuniões com as várias partes envolvidas e, no dia do jogo, já perto das 18h e quando milhares de adeptos já se aglomeravam junto ao estádio, admitiu mesmo haver um “risco acrescido para a saúde pública” nas celebrações, tendo emitido um conjunto de recomendações para as autoridades locais e forças policiais. Mas sendo os festejos num local público, na rua, as responsabilidades estão da parte de quem fiscaliza.

E foi também quando já milhares de adeptos estavam na parte exterior do estádio José Alvalade a ultimar os festejos para a comemoração de um título que fugia há 19 anos que a PSP anunciava em conferência de imprensa um plano traçado em conjunto pela PSP, o Sporting Clube de Portugal e a Câmara Municipal de Lisboa que preparava a “festa” com o “dever acrescido” de não a tornar “num pesadelo”. A conferência da polícia esteve marcada para as 12h30, mas só aconteceu às 16h30.