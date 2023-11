“De repente, vemos centenas de pessoas a entrarem no aeroporto. A polícia retirou-nos de autocarro, enquanto as pessoas corriam pela pista e atiravam-nos pedras. As crianças gritavam. Uma rapariga ficou ferida com os fragmentos de vidro partido. Foi muito assustador. O autocarro andava às voltas pelo aeroporto, as pessoas perseguiam-nos, voavam pedras.”

O relato é de Shmuel (nome fictício), de 26 anos, judeu israelita que tinha ido à Rússia visitar a noiva. Ao jornal Ynet, contou aquilo que viveu na noite de 29 de outubro em Makhachkala, no Daguestão, durante uma escala a caminho de Moscovo. Entre gritos de “Allahu Akbar” e “Onde estão os judeus?”, a multidão tentou levar a cabo um pogrom, impedido pela ação da polícia, que retirou os passageiros de autocarro. Mas o incidente naquela república russa do Cáucaso deixou claro como a guerra entre Israel e o Hamas já contagia a Rússia de Vladimir Putin.

Insane footage on Russian social media from Makhachkala in the North Caucasus region, where there have been several anti-Semitic protests this weekend.

A crowd of people, some with Palestinian flags, broke into the airport in search of passengers on a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/MZxyvxi6T3

