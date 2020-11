As filas matinais multiplicam-se nas padarias, pastelarias e esplanadas. Vizinho da famosa Torre dos Clérigos, que já bate as 12h, está Aníbal Fonseca, proprietário do Café Muralhas há 20 anos. Este sábado, abriu portas às 6h30, mas, como mandam as regras, não as pode fechar às 20h, como é habitual. “Isto está fraco, não há pessoas a virem ao Porto. Não sabemos o que havemos de fazer, o que vamos ou não vender, é sempre uma incógnita”, diz, através do balcão enquanto faz a conta de um casal que veio da Vila Nova de Gaia de propósito para levantar um bolo de aniversário. “Enquanto não fecharem os concelhos já não é mau”, desabafa.

Se noutros fins de semana os clientes se sentavam para tomar o pequeno almoço, este sábado fazem fila para comprar pão e vão para casa. “Antigamente vendia 10 quilos de café por dia, agora tenho apenas 20% da faturação.” Por causa da pandemia, Aníbal Fonseca já teve que retirar oito mesas do café, ainda não despediu nenhum dos 11 funcionários, mas admite estar a “pagar para trabalhar”. “Ou pomos dinheiro para trabalhar ou temos mesmo que fechar a porta. Isto abala-nos muito porque não há turistas e depois também não mora cá ninguém porque nos últimos anos só construíram hostels. A cidade está às moscas, o que podemos fazer?”

A rua dos Clérigos tem mais carros que pessoas e a Avenida dos Aliados é contornada por autocarros praticamente vazios. Junto à estátua de D. Pedro IV, na Praça da Liberdade, veem-se apenas dois guias turísticos vestidos com roupa laranja fluorescente e com mapas na mão. Já na estação de S. Bento, os comboios chegam com meia dúzia de passageiros, os taxistas, sem trabalho, encostam-se para conversar e o vendedor de castanhas até grita uns pregões para atrair mais clientela, mas sem sucesso.