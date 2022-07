Um Portugal pouco competitivo à mercê da guerra

Quanto às qualificações, Carlos Guimarães Pinto assegura que não basta apostar no capital humano, é necessário também atrair capital financeiro: “Podemos ter uma fábrica com cinco máquinas e 50 engenheiros. Olhamos para a fábrica ao lado e tem 100 engenheiros. Nós contratamos mais 100, 200 ou 500. Mas se continuarmos com cinco máquinas ou pior – como tem acontecido até aqui – reduzirmos para quatro ou três máquinas, aqueles engenheiros não podem ganhar mais. O que vai acontecer é que o 100º engenheiro vai ser produtivo a limpar o chão da fábrica. Como o Carlos dizia há pouco, é formar engenheiros para irem trabalhar para os supermercados”.

Empresas refletem custos nos clientes

A guerra na Ucrânia está a ter impacto na indústria e as empresas não estão a ter outra alternativa senão refletir os custos nos clientes.

Manuel Martins, presidente do conselho de administração do Grupo Campicarn, lembra que, antes da guerra, “a matéria-prima já estava mais cara cerca de 40%”. O conflito veio trazer “impactos indiretos”. “Em Setembro o nosso custo energético aumentou 306%”, afirma Manuel Martins. “Hoje está 150% acima de há um ano. Os custos com energia representam 2% do volume de negócios. No primeiro mês fez bastante mossa, acabamos por não formalizar contrato com nenhum fornecedor. Era expectável que, em Abril de 2022, a energia baixasse drasticamente. Pagava cerca de 48 euros o kilowatt, agora pago 240, 250 euros”. Neste contexto, o presidente do conselho de administração do Grupo Campicarn admite que tinha duas opções: “ou perdemos margem e corremos o risco de chegar ao final do ano com mau resultado ou passamos o preço para o cliente”. Por isso, o grupo perdeu “5/ 10% na margem, mas 90% do aumento de preços” passou para o cliente.

Já Ricardo Machado, presidente do conselho de administração do Grupo RNM, do setor químico, assegura que o impacto da guerra “é significativo e imediato” e, também aponta o dedo ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR): “O foco do PRR está nas energias alternativas, mas elas vão ter sustentabilidade daqui a 15/20 anos e nós temos um problema imediato. As soluções imediatas não estão em cima da mesa. A Alemanha, Polónia e Lituânia não dizem que vão fazer fábricas de hidrogénio; dizem que vão reativar centrais de carvão, aumentar período de vida das centrais nucleares, construir em 8 meses terminais de LNG e nós vamos construir uma fabrica de hidrogénio. Acho que é necessário repensar como queremos a competitividade das nossas indústrias”. O presidente do conselho de administração do Grupo RNM assegura que a empresa está a “ter impacto no preço e nas margens”.

Rogério Lourenço, sócio-gerente da Lourofood, empresa na área dos queijos, lembra que “o setor dos lacticínios já vem com incremento de custos há quase um ano, mas, após o inicio da guerra, os efeitos fizeram-se sentir bastante de forma direta e indireta”. Uma vez que “a Ucrânia é um dos grandes produtores mundiais de fertilizantes, a maior escassez ou o menor acesso dos produtores europeus a fertilizantes, pressupõe uma queda nas colheitas para este ano”, alerta. Na Lourofood, procura fazer “poupanças em recursos porque a manutenção das margens é muito complicada” e prevê “um terceiro trimestre complicado”. Tal como as outras empresas presentes no painel sobre “os efeitos da guerra na indústria”, Rogério Lourenço admite que tem que “passar os custos para os clientes”.

Francisco Cary, administrador-executivo da CGD, vê a perspectiva das empresas enquanto clientes do banco público. Segundo Francisco Cary, “os sectores mais afectados são a agricultura, produção animal, indústria transformadora e transportes”. Dentro da indústria transformadora, os sectores que têm “menor capacidade de adaptação” devido ao facto de “terem margens mais baixas” são “agricultura, produção animal, indústria animal, fabricação de têxtil, vestuário, pasta e papel, produtos metálicos, fabrico de equipamento, transportes, etc”. No total, refere o administrador-executivo da CGD, “isto representa mais ou menos 20% da carteira de crédito” do banco.

Apesar de admitir que “o cenário [das empresas] é preocupante”, Francisco Cary acredita que “as empresas estão razoavelmente capazes de se adaptar a esta conjuntura”, por causa do trabalho que têm vindo a fazer desde a primeira crise financeira, mas “isso também vai depender do tempo que durar esta conjuntura”.

No encerramento do Encontro Fora da Caixa, Pedro Abrunhosa teve como convidado, na rubrica “No princípio era… o território”, Luís Valente de Oliveira, ex-ministro de vários Governos sociais-democratas, em particular, na pasta do Planeamento e Administração do Território, sua área de especialização.

Para Luís Valente de Oliveira, “o mais urgente neste país” é “o indiferentismo da população”: “estão-se nas tintas para o que está a acontecer – os casos mediáticos ocupam as discussões e os problemas de fundo passam ao lado”.

Especificamente sobre a regionalização, o ex-ministro afirma que “é possível fazer descentralização”, mas “dá imenso trabalho”: “É preciso assegurar se as pessoas têm capacidade ou não para assegurar as funções”, afirma. Na opinião de Luís Valente de Oliveira, “temos de assegurar esta transferência com um incentivo qualquer para tornar atraente estas funções. E quanto mais atraentes mais bem desempenhadas serão a nível local: obras nas escolas, complementos alimentares para as crianças, definição de horários, regime de trabalho de pessoal…”. Em contrapartida, defende que há responsabilidades que não se devem transferir para o poder local como é o caso da “linha geral dos programas de Educação”.