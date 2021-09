Em outubro de 2020, Alpha Condé voltou a ser reeleito para um terceiro mandato com 59,50%, mas, para além dos problemas apontados à revisão constitucional, os opositores denunciaram ter havido “irregularidades durante as votações”, incluindo “substituições e falsificações dos resultados”. Segundo a France 24, também a União Europeia e os Estados Unidos levantaram dúvidas sobre a legitimidade das eleições presidenciais.

Seguiram-se várias manifestações organizadas pelos líderes da oposição que contestavam os resultados e a mudança constitucional.

Gunfire can be heard during protests in Guinea which began after President Alpha Conde won a third term in office – a victory the opposition claims was unconstitutional.

— Sky News (@SkyNews) October 24, 2020