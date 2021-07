A cerimónia de abertura tinha todas as condições para ser um fecho mas não, foi mesmo mais um início de um caminho ziguezagueante onde aquele ADN japonês se coloca em becos sem saída. Comecemos até pelo próprio Estádio agora batizado de Olímpico, no mesmo espaço onde se realizaram os Jogos de 1964: primeiro tinha um projeto altamente futurista, depois já ia no dobro do que estava orçamentado e era necessário mais dinheiro, a seguir passou para um projeto B como acabaria por ficar, pelo meio levou a mais investimentos não previstos. Filmes destes, que parecem de tudo menos de asiáticos como japoneses, também acontecem por aqui. E longe de serem os últimos, tendo em conta a verdadeira rábula em torno de um dos momentos altos do evento.

Tudo começou com Mansai Nomura, um ator do teatro tradicional japonês nomeado Diretor Chefe Criativo da Cerimónia que se demitiu em dezembro de 2020 quando percebeu que tudo aquilo que tinha pensado para fazer abrilhantar a cerimónia já tinha passado à história. Depois entrou Hiroshi Sasaki, que começou a reformular o que estava inicialmente desenhado mas teve de abandonar o cargo pela pressão pública crescente depois de ter feito “brincadeiras” depreciativas com a comediante e cantora Naomi Watanabe, comparando-a com um porco. A seguir ocupou o lugar Kentaro Kobayashi, humorista e diretor de teatro que apresentou a demissão na véspera do evento depois de comentários antisemitas que tinha feito numa comédia em 1998 que voltaram à tona e até levaram ao posicionamento do primeiro-ministro Yoshihide Suga, que considerou as palavras sobre o Holocausto algo inaceitável mas que deu permissão para que a cerimónia avançasse assim. Ou seja, e em sete meses, foram três diretores e nem um responsável efetivo do cargo no dia mais importante. Não foi uma tarefa fácil.

Dúvida 1: será que valia mesmo a pena, no atual contexto pandémico e sem público nas bancadas, avançar mesmo para algo tão perto do tradicional sendo completamente novo? Dúvida 2: era mesmo isto que Tóquio tinha pensado deixar como primeira imagem dos Jogos de 2020? Entre alguns pontos altos ao longo de quase quatro horas, esta acabou por ser a cerimónia de longe com menos brilho, menos entusiasmo, menos atletas e menos espírito olímpico do século. Valeu, sobretudo, o facto de ser algo virado para aqueles que em 2020 mais sofreram com a pandemia: os profissionais de saída, as famílias e vítimas de Covid-19 e os atletas que durante meses treinaram como era possível em confinamento sem nunca deixarem cair o sonho de chegar ao Japão. Foi para eles que ficaram as grandes mensagens da noite. Eram eles que mereciam mais da própria noite.