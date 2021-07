Enviado especial do Observador, em Tóquio

Na descrição inicial do seu programa de viagens dedicado ao Japão e com passagem por Tóquio, Sue Perkins fala do território nipónico como uma pátria do Zen. Ok, já lá iremos Sue. A súmula apresentada faz sentido. É a súmula de um país que, ao contrário do que fizeram por exemplo os britânicos, preferiu estar 250 anos mais fechado a construir aquilo que hoje reconhecemos como uma cultura, um ADN, uma forma de ser. É a súmula de um país que, sete décadas depois, tenta ainda recuperar dos ataques certeiros ao coração dessa mesma sociedade na Segunda Guerra Mundial. Mas é também, e em súmula, o país que deixa até os mais zens fora de si. Antes do início dos Jogos, há outros jogos que estão apenas no início. E é por isso que se pode ficar nove horas fechado num aeroporto, sete das quais numa maratona para sair da primeira porta logo depois do desembarque e bater um recorde olímpico de menos de duas horas para fazer tudo o resto até chegar aos autocarros da organização.

A palavra “Omotenashi” está sempre presente. Significa hospitalidade. E sendo certo que pelo menos cerca de 10.000 voluntários saíram da organização por vontade própria nas últimas semanas, tendo em conta o aumento do número de novos contágios por Covid-19 em Tóquio (que continuam acima dos 1.000 diários, número que tinha sido atingido apenas no início do ano), há sempre ainda mais do que uma pessoa para tudo. Depois, entra em jogo a parte do voluntarismo. Um excessivo voluntarismo. Tanto voluntarismo que às vezes faz parecer que nem os japoneses sabem ao certo o que querem, como aconteceu há cerca de dois anos, numa história contada pelo The New York Times. Todos os principais elementos ligados à construção juntaram-se uma noite para pensar como fazer um percurso para a maratona e para as provas de marcha em Tóquio fugindo ao calor abrasador. Conseguiram, num investimento ainda assim curto entre tantos milhões investidos. Dois meses depois, a prova foi transferida para Sapporo.

Os responsáveis de Tóquio querem tanto realizar os Jogos que estão dispostos a tudo e é também por isso que a tal “Omotenashi” está diferente, menos extrovertida e sobretudo com maior tendência para cavar uma clivagem entre os locais e os outros (ainda que os atletas passem à parte desta luta invisível). O olá do Japão ao Mundo vai começar esta sexta sobretudo com uma enorme vontade de dizer adeus sem pagar fatura em contexto pandémico. Pelo meio, quanto melhor e mais atrativa for a competição, melhor. E aquilo que pode acontecer numa viagem para o país asiático acaba por ser um espelho desse meio caminho andado sem retorno que caracteriza estes Jogos.

O verdadeiro sentido prático da rábula “do qual, o papel“

Foi esse contexto pandémico que tornou toda a organização um autêntico quebra-cabeças para todas as partes envolvidas. Ainda assim, e entre papéis, mais papéis e outros papéis para fugir a uma qualquer rábula ‘do qual papel, o papel’, nem todos foram suficientes para evitar, no caso do Observador, uma longa espera de sete horas apenas na primeira zona de desembarque, após as quais tudo se desenrolou mais rápido até do que é normal.

Ponto prévio: nas edições anteriores dos Jogos Olímpicos, o único requisito que existia passava por confirmar o pedido de acreditação. Um pedido que é feito muitos meses antes (neste caso foi a 15 de janeiro o limite, sendo que quem não estava na edição de 2020 não se podia inscrever, mas entre os que estavam existiram algumas desistências) e, na semana que antecedia a cerimónia de abertura, bastava passar pelo Media Centre para recolher a acreditação que só não garantia entrada naquilo que são denominados de eventos high demand, onde Portugal costumar ter quota de entradas por não pertencer à elite da modalidade (finais de natação, jogos da equipa de basquetebol dos EUA, em alguns casos ténis, etc.). Agora, tudo se multiplicou por dez. Também nos papéis, pois claro. Por causa da pandemia, mas não só.