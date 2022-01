Um rapper, droga transportada em trotinetes e o pesadelo de três dias numa casa. O escândalo sexual com menores que abala Madrid

Ao todo, 37 pessoas entre os 18 e os 56 anos foram detidas. São na maioria cidadãos dominicanos, mas não só. Terão vitimado dez raparigas com idades entre os 14 e os 16 anos. Os crimes em causa são agressão sexual, prostituição de menores, posse de pornografia infantil, detenção ilegal e delito contra a saúde pública. De acordo com o El Mundo, oito dos 37 suspeitos ficaram em prisão preventiva.

A rede que usava um rapper, um salão de cabeleireiro e trotinetes para explorar menores

O isco para atrair as menores e capturá-las na rede seria um rapper dominicano, conhecido como Saymol Flyly. Com mais de 150 mil subscritores no seu canal do Youtube e 65 mil seguidores no TikTok, a popularidade do rapper terá sido usada para entrar em contacto com as jovens, através das redes sociais, segundo revelaram fontes policiais aos jornais espanhóis.

Não é certo qual o envolvimento concreto de Flyly na rede, mas ele será um dos 37 detidos. Do grupo fazem também parte três mulheres — uma delas a que manteve a menor de 16 anos sequestrada no apartamento de Usera. Os pormenores revelados sobre os detidos indiciam que o grupo não era novo no mundo do crime: um deles tinha 300 gramas de cocaína em casa; outro já foi detido 40 vezes, quatro delas por agressão sexual.