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Entrada para o edifício Villa Infante

Um refúgio em plena Lisboa

A localização-estrela situa desde logo o empreendimento. Mas, embora esteja no epicentro da cidade, os sons e a agitação ficam para trás assim que se transpõem os portões do condomínio privado.

O Villa Infante nasce no bairro da Estrela, um dos mais emblemáticos e cosmopolitas de Lisboa, como um condomínio privado que traduz a essência do viver urbano com conforto e qualidade de vida. O novo empreendimento alia a energia da cidade à tranquilidade de um oásis.

O projeto, com 87 apartamentos, assinado pelo atelier Frederico Valsassina Arquitectos, resulta da recuperação do antigo Palacete Sassetti e da construção de novos edifícios residenciais, emoldurados por áreas verdes e unidos em torno de um pátio central marcado pela calçada portuguesa. Os edifícios habitacionais, dispostos em torno do pátio, recriam a tradição lisboeta de viver em comunidade, mas com toda a privacidade.

Concluído e pronto a habitar, o Villa Infante ainda dispõe de tipologias T3, T4 e duplex, com áreas entre 153 e 203 metros quadrados. Os apartamentos conjugam estética e funcionalidade: salas que convidam ao convívio, varandas com vista para os jardins ou para o Tejo, além de dois convenientes lugares de estacionamento e arrecadação

Escritório num apartamento do Villa Infante, em Lisboa Quarto no apartamento Duplex do Villa Infante, em Lisboa Cozinha do apartamento Duplex do Villa Infante, em Lisboa

O estilo de vida que se promove combina o melhor de dois mundos. Por um lado, a tranquilidade de um condomínio privado, com contacto com a natureza, parque infantil, um ginásio exclusivo para moradores e serviço de portaria. Por outro, está (imediatamente) para lá do Villa Infante toda uma cidade para descobrir: de jardins centenários a museus, de escolas de referência a restaurantes de autor.

Escadaria no exterior do Villa Infante, em Lisboa Pátio no exterior do Villa Infante, em Lisboa Exterior do edifício Villa Infante Ginásio no Villa Infante, em Lisboa

Mais do que uma morada, o Villa Infante representa uma nova forma de viver Lisboa – consciente, urbana e integrada na vida da cidade, mas com a serenidade de um verdadeiro refúgio.

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