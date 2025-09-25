Um refúgio em plena Lisboa

O Villa Infante nasce no bairro da Estrela, um dos mais emblemáticos e cosmopolitas de Lisboa, como um condomínio privado que traduz a essência do viver urbano com conforto e qualidade de vida. O novo empreendimento alia a energia da cidade à tranquilidade de um oásis.

O projeto, com 87 apartamentos, assinado pelo atelier Frederico Valsassina Arquitectos, resulta da recuperação do antigo Palacete Sassetti e da construção de novos edifícios residenciais, emoldurados por áreas verdes e unidos em torno de um pátio central marcado pela calçada portuguesa. Os edifícios habitacionais, dispostos em torno do pátio, recriam a tradição lisboeta de viver em comunidade, mas com toda a privacidade.

Concluído e pronto a habitar, o Villa Infante ainda dispõe de tipologias T3, T4 e duplex, com áreas entre 153 e 203 metros quadrados. Os apartamentos conjugam estética e funcionalidade: salas que convidam ao convívio, varandas com vista para os jardins ou para o Tejo, além de dois convenientes lugares de estacionamento e arrecadação