Marcelo passava as mãos pelos tecidos, virava cabides e espreitava canecas numa Loja Social, em Esposende, como quem passeia por uma loja no shopping. “Por aqui, senhor Presidente”, dizia um assessora que o tentava orientar. Ao que o chefe de Estado retorquiu de imediato: “Não estou perdido, estou curioso“. No Minho, local escolhido para recomeçar as primeiras presidências abertas após o início da pandemia e do segundo mandato, Marcelo foi o de sempre: ouviu os eleitores e fez reparos de circunstância, comeu queijo (muito queijo) sem se esquecer de enviar recados ao Governo e tirou selfies à distância. Uma agenda cheia, num evento para o qual nem sequer conseguiu arranjar um nome. Antes tinha o nome de “Portugal Próximo”, mas “Próximo” é um termo a evitar em tempos de pandemia.

Os tempos de pandemia trazem, no entanto, algumas contradições. Chamam-se a estes eventos presidências abertas, mas a maior parte da agenda de Marcelo é apenas semi-aberta, sendo boa parte dos eventos fechados ou fora da agenda oficial. Marcelo Rebelo de Sousa não deixou de enviar recados ao Governo, mas quando chegou a hora de comentar a demissão ou a continuidade de Eduardo Cabrita lembrou que o regime é semi-presidencialista, o que significa que “o Presidente não é primeiro-ministro ao mesmo tempo”. E se o roteiro — que dura três dias até quarta-feira — se realiza no Minho (com a agenda a ser divulgada apenas umas horas antes), Marcelo lembra que é semi-minhoto, do lado do pai e da avó Joaquina. “O meu lado otimista vem de ser minhoto, do lado do meu pai, o lado realista vem do lado da minha mãe, que é beirã”, atirou.

Uma Presidência semi-aberta. Sem um beijo, mas com um queijo

Marcelo foi ao Minho, mas não colocou (e continua a não colocar) nada na agenda oficial de Belém. Nem no site da Presidência, nem nos emails que seguem habitualmente para as redações. Com o tempo, chuvoso, e o distanciamento, que a pandemia exige, o Presidente optou por fazer uma deslocação mais discreta. Visitou uma queijaria de leito magro, onde os jornalistas não entraram, foi uma sociedade agrícola, também sem imprensa, e ainda passou à socapa pelo clube náutico acompanhado pelo presidente da câmara de Esposende, Benjamim Pereira (PSD).

O Presidente manteve o estilo de outras presidências e parava pacientemente em conversas com as pessoas. Quase sempre em ambiente controlado (horas depois, na rua, não seria bem assim). Na Loja Social, que visitou em Esposende — um dos poucos eventos abertos à moda antiga — encontrou Mário Pereira, de 54 anos, um dos beneficiários do projeto social.