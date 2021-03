De uma forma simples, a escala vai limitar o tempo de testes de túnel de vento e a possibilidade de pesquisa de design aerodinâmico com base na classificação da equipa na época anterior. Ou seja, quanto melhor for o resultado de uma franquia na tabela final do Mundial, menor tempo de túnel de vento e menor vastidão de pesquisa terá, enquanto que quanto pior for a classificação, maiores serão essas oportunidades. Em resumo, e se tivermos como base a classificação final da temporada passada, a Mercedes e a Red Bull serão as equipas mais prejudicadas, com quebras de 20% na testagem aerodinâmica a partir do próximo ano, e a Haas e a Williams serão as mais beneficiadas, com subidas entre os 110 e os 112.5%.

É claro que nada disto, seja o teto orçamental ou as limitações de desenvolvimento, vão provocar um equilíbrio imediato na competição – até porque existem vantagens enraizadas que demoram naturalmente vários anos a eliminar. Mas não deixa de ser um primeiro passo rumo à aproximação de todos os concorrentes, como explicou o diretor de aerodinâmica da Fórmula 1. “Se vai equilibrar tudo na primeira temporada? Provavelmente não. Mas ao fim de algumas épocas, é muito improvável que não vejamos uma aproximação na grelha. Se equipas como a Mercedes ou a Ferrari tiverem menos tempo para estes testes, não há dúvidas de que vão sentir algumas dificuldades a certos níveis. Se movimentarmos os benefícios para as equipas mais pequenas, estas vão ter melhorias onde as grandes não terão”, disse Jason Somerville, que não deixou de ressalvar que tudo vai depender do quão eficientes são os túneis de vento de cada equipa, sublinhando que o da Mercedes é o mais eficaz do Campeonato.

A tudo isto acrescenta-se um novo modelo de qualificação que será testado esta temporada. Em três corridas – uma é Silverstone, no Reino Unido, as outras duas ainda foram oficializadas –, a Fórmula 1 vai implementar o sprint racing de forma experimental. Basicamente, o plano é eliminar a segunda sessão de treinos livres de sexta-feira e fazer da primeira uma qualificação inicial para a sprintrace de sábado; com a classificação dessa corrida rápida, que deve durar cerca de meia hora e ter um terço da duração do Grande Prémio propriamente dito, será desenhada a grelha de partida da prova de domingo.