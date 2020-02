O que é que acha que tem para ser selecionada?

Do que eles escreveram acho que foram os olhos. Acho que tem que ver com o facto de nos últimos anos ter trabalhado com o Terry Gilliam, com o Antoine Fuqua, ter feito um piloto para a Amazon [“The Dark Tower”], acho que viram potencial para fazer coisas a nível internacional. Deve ter sido por aí, “esta rapariga já começou a fazer coisas fora de Portugal”

Com algum jeitinho…

… “pode ser um bom investimento”… não sei.

Estava a preparar esta entrevista e a pensar que a primeira vez que a vi no cinema foi em “A Uma Hora Incerta”. Depois comecei a fazer ligações com “The Dark Tower” ou “Um Fio de Baba Escarlate” e a pensar que os diretores de casting, produtores, realizadores, gostam de colocar a Joana nesta ideia de thriller, não é a primeira vez que faz coisas desse género.

Pois é, por acaso, é engraçado. Sempre gostei da estética noir e assim, e acho que até tem que ver, por causa dos olhos…

A sua tez branca contrasta com essa ideia do noir, do escuro.

Provavelmente. Lembro-me de um amigo que olhava para mim e dizia que tinha vontade de me estragar, de me fazer mal, não sei, se calhar é por aí. É engraçado, nunca tinha pensado nisso.

Diria que “O Homem Que Matou Dom Quixote” foi essencial para o abrir de portas deste mercado internacional que agora começa a olhar mais para si?

Acho que sim. Acho que foi o filme que começou tudo. Foi graças a esse filme que consegui um agente internacional, acho que o Terry Gilliam é muito bem considerado pelo meio… E depois, estar num filme com o Adam Driver e o Jonathan Pryce não faz propriamente mossa.

[o trailer de “O Homem que Matou Dom Quixote”:]

Como é que foi dançar com o Adam Driver?

Foi das cenas mais difíceis de fazer, porque tivemos imenso tempo de ensaios, nunca tinha dançado flamenco na vida e de repente há uma coreografia, tinha uma professora comigo todos os dias. No dia antes de gravarmos a cena, o Terry foi ao ensaio e disse: “Não é nada disto que eu quero, vais improvisar”. E eu, “ai, caraças, isto não me está a acontecer”. Só dizia “não sou bailarina, não sei fazer isto”.

Mas tem muito jeito para dançar, é isso?

Não sei. Tenho, se for na noite ou em minha casa. Flamenco é das coisas mais difíceis de dançar porque os pés vão a um tempo diferente do resto do corpo e depois também há a expressão facial. Mas nesse aspeto, o Adam foi espectacular porque ele é muito sensível aos tempos e foi em conjunto com ele que percebemos melhor o que fazia sentido, porque estávamos a dar muito ênfase aos estalos e acabámos por perceber que havia outras coisas importantes naquela linguagem. E isso foi muito graças ao Adam, a cena era para ser de uma maneira e acabou a ser de outra que me pareceu bem melhor.

Portanto, o Adam Driver conduziu.

Exatamente.

Pode-me falar um bocadinho mais sobre o filme do Antoine Fuqua, até porque não se sabe muito. Sabemos que tem Mark Wahlberg e Chiwetel Ejiofor. Como é que se deu essa possibilidade?

Acabei dois dias antes do Natal e surgiu pela mesma casting director que me escolheu para “The Dark Tower”. Foi muito interessante, foi assim a primeira vez que fiz um filme de ação, um filme com muito budget, que não tinha noção, sequer. E foi uma forma diferente de olhar para esta profissão, em Portugal fazemos muito dramas e filmes mais realistas, e nos dias em que lá estive a filmar estive os dias todos fechada num estúdio com um ecrã verde a imaginar que estava numa perseguição de carros ou que estava a cair de uma montanha. Foi uma aprendizagem enorme. Foi das coisas mais difíceis que tive de fazer.

Quando não há nada, certo?

Sim e tem que se imaginar. Às tantas podemos até estar num carro e o carro até abanar um bocadinho, mas não é a mesma coisa que estar numa perseguição a sério. Foi mesmo muito giro.