Natachaya apenas pediu os dois mil euros de volta e, no dia 23 de dezembro, saiu para ir passar uns dias na casa de uns amigos, em Guimarães. Passou o Natal com eles, Nanthana Laluang e o marido, e a ideia seria passar também a passagem de ano — o que não chegou a acontecer. No dia 26 de dezembro, Sangam terá telefonado a Natachaya para pedir que regressasse o mais rapidamente possível para Matosinhos, para trabalhar, porque tinha marcado uma massagem com um cliente para aquela tarde. Por volta das 16h00 desse dia, a tailandesa de 40 anos apanhou um autocarro para o Porto, detalha o acórdão.

Acabou por trabalhar na casa de massagens nos dias 26, 27 e ainda na manhã de 28 de dezembro de 2018, mantendo sempre contacto com Nanthana — há aliás provas de que até ao dia 29 estava viva. No dia 26, Natachaya estava na casa de massagens e falou com a amiga por videochamada. No dia 27, atendeu uma cliente, Graig Morfitt, que viria a contar à Polícia Judiciária que enquanto Natchaya lhe fazia a massagem, confessou que estava com receio de que os arguidos soubessem que ia trabalhar para outro local, pedindo-lhe até que não comentasse nada com eles. Já no dia 29 voltou a falar com a amiga com quem estava a viver temporariamente, desta vez por telefone — Nanthana percebeu que a tailandesa estava na rua devido ao barulho dos carros. Nesse dia ainda, os telemóveis de Natachaya passaram a estar desligados e nunca mais falou com ela.

Arguidos dizem que Natachaya deixou a casa de massagens com um “cavalheiro” e entrou num carro branco

Não há, que se saiba, testemunhas do homicídio, à exceção dos próprios homicidas — sejam eles quem forem. Portanto, não é possível sequer apurar com certeza quando é que Natchaya morreu: terá sido entre o dia 29 de dezembro, quando falou com a amiga pela última vez, e o dia 7 de março, quando a sua cabeça apareceu no areal da praia de Leça da Palmeira. Os amigos começaram a tentar saber dela mal deixou de estar contactável.