Uma casa de férias, umas férias em casa. Seis escapadinhas de sonho, do Gerês ao Alentejo

Casa do Ribeiro de Cândo

Gerês

Casa completa a partir de 280€ (estadia mínima de 2 noites)

Há um momento Hänsel e Gretel à chegada. Passado o portão cinzento, e no meio de um bosque frondoso, é preciso procurar uma pista para dar com a casa. Não são pedras nem migalhas, mas os primeiros degraus de uma longa escadaria que desce até à estrutura de betão e vidro, surpreendentemente camuflada na natureza. Apesar de ser uma obra de arquitetura moderna, assinada pelo Atelier Carvalho Araújo, a Casa do Ribeiro de Cândo foi desenhada para se inserir na paisagem, numa das entradas do Parque Nacional da Peneda-Gerês e a um quilómetro da barragem da Caniçada.

O rio fica apenas a uma dezena de metros, e a casa chega a parecer suspensa na água, sobretudo a partir do piso intermédio, onde fica a sala envidraçada, praticamente despida de decoração – com um cadeirão Vitra de Charles e Ray Eames, um sofá, uma coleção de tapetes vintage e pouco mais – mas com um autêntico quadro de Monet constantemente a entrar pelas janelas.

Construída como refúgio de férias para os proprietários tirarem partido da barragem, desde 2022 a casa também recebe hóspedes, através do Airbnb e do site Design Escapes, em regime de self-catering. No piso de baixo há uma cozinha equipada com uma grande ilha preta para preparar o pequeno-almoço (e não só), assim como duas zonas de refeições, no interior e ao ar livre. Mais austero, o piso de cima foi reservado para dormir e tem apenas duas aberturas de luz sobre as casas de banho. Em forma de cubos de vidro com cortinas que se podem correr, há dois quartos de casal e dois com cama de solteiro, para um máximo de seis hóspedes.

Com um deck junto à casa e outro que serve de anfiteatro à queda de água do ribeiro de Cândo, onde é possível dar de caras com pescadores locais à procura de lagostins, a casa tem ainda um passadiço privado que dá acesso a um ancoradouro. Ou seja, não só é possível chegar de barco, como há empresas locais que alugam motas de água e outros equipamentos para desportos aquáticos.

Nos meses de verão as águas tranquilas agitam-se com visitantes e a barragem baixa de nível para criar várias praias fluviais, incluindo junto à propriedade, que conta ainda com um tanque camuflado.

Monte das Queijeiras

Alandroal

Casa completa a partir de 200€ (estadia mínima de 2 noites no inverno e 5 no verão)

A culpa foi das férias no Alqueva. “A voltar para o Porto, com os miúdos a dormir no carro, vínhamos a sonhar ter um monte alentejano”, conta Leonor Afonso, de 35 anos. As quatro horas de viagem deram tempo para cimentar a ideia e passadas duas semanas já estavam, Leonor e o marido, em visitas no terreno. Foi assim que descobriram o Monte das Queijeiras, no meio de um olival orgânico e rodeado de herdades onde passeiam vacas e pouco mais, numa aldeia do Alandroal, a 15 quilómetros de Monsaraz.

“Quando encontrámos este monte, tivemos a sensação de termos chegado ao sítio que estávamos à procura. Acho que até tinha sonhado com aquele fardo de palha que estava à entrada”, recorda Leonor. Para além da envolvência e do sossego, o casal ligado à construção – Leonor é arquiteta e o marido engenheiro civil – apaixonou-se “pela casa em si e o facto de ainda estar intocada”. “O monte é de 1937 e acho que nunca tinha sido mexido.”

A reabilitação foi feita pela dupla sempre com a ideia de “respeitar a vernaculidade da arquitetura e o que os japoneses chamam de wabi-sabi: a beleza do imperfeito”. O chão de tijoleira produzido ali perto no Corval foi mantido com todas as marcas da passagem do tempo, assim como a manjedoura da antiga cavalariça, visível num dos dois quartos, agora com casa de banho e eletricidade. O xisto que forma as grossíssimas paredes foi deixado à vista aqui e ali e até as telhas foram retiradas e recolocadas uma a uma depois de ser aplicado um novo isolamento no telhado.