É um caso raro. Muito raro. Segunda-feira vai à praça na leiloeira Cabral Moncada, em Lisboa, uma extraordinária coleção de pintura, que inclui os nomes mais significativos da arte portuguesa do século XIX e primeira metade do XX. Um Amadeo de Souza-Cardoso notável pode vir a ser comprado por mais de meio milhão de euros. Ao todo, são 54 quadros, todos de uma qualidade assinalável. Columbano, Malhoa, Silva Porto, Carlos Reis, Cesariny, Hogan, Escada, Vieira da Silva, Pomar ou Menez são só alguns dos nomes em destaque num leilão que promete abanar o mercado de arte nacional quer ao nível do privado, quer do público.

O quadro apresenta uma etiqueta da Fundação Calouste Gulbenkian com o número 60 colada no verso; foi reproduzido no “Catálogo Raisonné – Amadeo de Souza-Cardoso – Pintura”, da mesma fundação, editado em 2016, aquando da grande exposição que lhe foi dedicada em Paris, no Grand Palais, mostra que também integrou e em cujo catálogo figura; em 1916 integrara exposições de pintura realizadas no Porto, no Salão de Festas do Jardim Passos Manuel, e, em Lisboa, na Liga Naval Portuguesa – Palácio do Calhariz; foi ainda exposto na mostra “Diálogos de Vanguarda”, levada a cabo na sede da Fundação Gulbenkian em 2006 e reproduzida no catálogo; no mesmo ano, marcou presença na exposição que foi patente ao público no Museu Soares dos Reis, no Porto, e no Museu do Chiado, em Lisboa; visitara aquele museu do Porto e o Palácio Foz também em 1959, e posteriormente, em 1985, esteve na Galeria do Diário de Notícias, ainda no Porto. Badalado e com currículo interessante, este “Copo Branco, Belleza dos Objectos”, datado de 1915/1916, vai a leilão com uma base de licitação de 375 mil euros e uma estimativa de venda de 562 500 euros. É o ex libris deste leilão.

A seu lado, uma tela de Menez “Sem Título” datada de 1984 espera-se que alcance um valor superior a 100 mil euros. É notável. “Réverie”, um José Júlio, tem possibilidades de ser vendida pelo mesmo preço. À volta da mesma ordem de grandeza, a magnífica “Vista de Praia” de António Carneiro define a linha qualitativa do leilão. Mais alto, com uma estimativa de venda de quase 200 mil euros, “Paisagem na Tapada da Ajuda”, de Columbano, destaca, em pequeno formato, a capacidade artística do seu autor. Sarah Affonso, Mário Eloy, Nikias Skapinakis e António Dacosta são ainda dignos de relevo.