No final do mesmo ano, dois novos ataques atingiram outros dois importantes cientistas nucleares iranianos: Majid Shahriari, que morreu, e Fereydoon Abbasi, que ficou gravemente ferido. O primeiro era um especialista na separação de isótopos e uma das figuras-chave do programa nuclear iraniano — tanto que o então Presidente do Irão, Mahmoud Ahmadinejad, acusou as forças ocidentais de terem orquestrado o ataque e garantiu que o Irão continuaria a desenvolver o seu programa nuclear. “É possível ver sem dúvidas as mãos de Israel e dos governos ocidentais no assassínio que, infelizmente, aconteceu”, disse o Presidente. O ministro do Interior iraniano, Mostafa Mohammad Najjar, afirmou o mesmo: “A Mossad e a CIA são inimigos dos iranianos e procuram sempre atingir esta nação. Querem particularmente parar o nosso progresso científico”. Os ataques contra três relevantes especialistas iranianos em apenas um ano fez, na altura, o jornal The Guardian lançar a pergunta: “Quem está a matar os cientistas nucleares do Irão?”

“Esta tem de ser a profissão mais perigosa do mundo”, escreveu em julho de 2011 a revista The Atlantic, quando divulgou a notícia da morte de mais um iraniano especialista em física nuclear. “Mais um cientista nuclear iraniano abatido”, lia-se no título da notícia que dava conta da morte de Darioush Rezaeinejad, um cientista envolvido no desenvolvimento técnico do armamento nuclear iraniano. Rezaeinejad foi morto a tiro por dois atiradores que surgiram de mota — exatamente o mesmo método usado no ano anterior contra Shahriari e Abbasi.

Passariam apenas seis meses até ao ataque seguinte. Em janeiro de 2012, o professor universitário e cientista nuclear Mostafa Ahmadi-Roshan, que também trabalhava na unidade de enriquecimento de urânio de Natanz, foi assassinado quando conduzia o seu carro em Teerão. O atacante surgiu de mota e colocou uma bomba no interior do automóvel do académico de 32 anos. Novamente, as autoridades iranianas culparam Israel pelo ataque. O vice-presidente do Irão, Mohammad Reza Rahimi, classificou a explosão como ato de “terrorismo patrocinado pelo governo” israelita, enquanto o vice-governador de Teerão assinalou que a bomba usada era “trabalho dos sionistas”, ou seja, dos israelitas.