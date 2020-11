Uma dieta equilibrada, pela saúde dos seus ossos

O profissional voltou a mencionar as mulheres no período de menopausa que devem estar particularmente atentas, com a densitometria óssea a ser fundamental. “As expectativas, a qualidade de vida e a longevidade são fundamentais. E nesse contexto, a osteoporose desempenha um papel muito importante. Para termos noção dessa importância, em média, 24% das pessoas que são operadas ao colo do fémur morrem durante o ano seguinte. É muito grave. Não é a fratura que mata, é a imobilidade que condiciona, são os fenómenos trombóticos, são complicações da própria cirurgia”, explica.

A importância do diagnóstico e da dieta

Diagnosticar esta doença é fundamental, diz o especialista em medicina interna. “Hoje em dia, as pessoas têm muitas doenças. Não sofrem só do coração ou dos pulmões. Têm diabetes, sofrem dos rins… E no meio de tudo isso, às vezes, desvalorizamos problemas como a osteoporose.” No entanto, Maia Gonçalves enfatiza que o combate à osteoporose começa nas próprias pessoas, com o tabaco, o sedentarismo, álcool e o café a terem aqui um papel fundamental. “É como com o colesterol. Não adianta o médico dar um comprimido. É necessário alterar os comportamentos, e isso sim, é difícil. Com a osteoporose é exatamente a mesma coisa. A prevenção é da responsabilidade de cada um de nós, com o médico a obviamente ter um papel muito importante em não deixar esta doença avançar, atuando de forma mais precoce possível.”