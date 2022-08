Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Não é apenas mais uma rede social” e quer ser o oposto do Instagram. Não é novidade, mas só agora é que começa a destacar-se e a ganhar alguma popularidade, principalmente junto da geração Z — designação utilizada para caracterizar a população que nasceu entre a segunda metade dos anos 1990 e o início de 2010. Sem filtros, o BeReal é sobre “ser real”.

Fundada em 2020, a rede social quer proporcionar uma “nova e única forma” de as pessoas descobrirem “quem é que os seus amigos são no seu dia a dia”, sem filtros ou publicações pensadas e programadas até ao mais ínfimo detalhe — desde os locais onde as fotografias são tiradas, à roupa utilizada até aos horários em que as imagens são partilhadas.

Todos aqueles que querem utilizar o BeReal devem saber que existe uma série de “avisos” que devem ter em conta mesmo antes de descarregarem, gratuitamente, a aplicação. A lista de alertas foi partilhada pela rede social com o Observador através do envio de uma “ficha informativa”, onde se define:

“BeReal vai desafiar a tua criatividade.”

