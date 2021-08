Uma história que une Castelo de Vide ao Porto

“Assim Como Tu” é o livro vencedor da mais recente edição do Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce, que se realiza desde 2014. Trata-se de uma história de Raquel Salgueiro, livreira de 48 anos – e há 10 anos na livraria “Cabeçudos” –, uma estreante que participou já perto do fim do prazo do de candidaturas da fase de texto do Prémio, em abril. “O texto foi escrito em pouquíssimos dias, a ver o mundo que dali parece infinito, numa praça que fica muito alta, em Castelo de Vide”, recorda Raquel ao Observador Lab.

Quando lhe ligaram a dizer que era a vencedora, pensou que se tratava de uma brincadeira, uma vez que tinha comentado com amigos a sua participação. Só ao ouvir os aplausos do júri, do outro lado da linha, acreditou que era mesmo verdade. “Emocionei-me muito durante o telefonema, fiquei muito satisfeita por ter aquelas pessoas júri ali, que eu considero tanto, e a aplaudirem-me, a darem-me os parabéns”, recorda Raquel.

Mas nem só de palavras vive este livro, que repete a fórmula de sucesso das edições anteriores. Depois de imaginada a aventura, as personagens e acontecimentos ganham vida própria e partem à procura de quem lhes dê cor: e é aí que entra o concurso de ilustração. Conhecida a história vencedora, é preciso combinar as palavras e o desenho, a fim de desenvolver uma aposta narrativa e colorida para os mais pequenos – e não só.

Jorge Margarido, designer gráfico de 45 anos, distinguiu-se entre os participantes da fase de ilustração do Prémio e foi anunciado como o vencedor, apontando como um dos segredos o facto de ter estado “sempre ligado à história e mensagem do texto da Raquel”. Descreve o seu processo criativo como “caótico”, algo que passou a aceitar na forma como o seu traço ganha vida: “Acabo por fomentar esse caos, porque acho que é uma boa maneira de dar início a um trabalho criativo”, confessa Jorge.

Ainda a ultimar algumas ilustrações, mostra-se bastante satisfeito com toda a experiência, rasgando elogios ao texto escrito por Raquel Salgueiro. “Estou entusiasmado; gosto imenso do texto da Raquel, gosto do trabalho que fiz – e que ainda estou a fazer. É o meu primeiro livro, por isso é uma novidade para mim”, descreve.