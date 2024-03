Uma medida por dia. Centros de saúde devem receber consultas de especialidade?

A ideia dos comunistas é recuperar um modelo já implementado no passado, e entretanto abandonado por falta de médicos, realça, em que clínicos de várias especialidades hospitalares se deslocavam uma vez por semana aos centros de saúde, de modo a garantir consultas em proximidade. “Este modelo evita a deslocação das pessoas ao hospital”, sublinha Bernardino Soares. Numa primeira fase, seriam abrangidas as especialidades com maior procura por parte dos utentes, onde se incluem a Cardiologia e a Oftalmologia. “São especialidades onde a necessidade de cuidados é muito frequente”, justifica.

O ex-presidente da Câmara de Loures sublinha também que este modelo permite um acompanhamento mais próximo dos problemas de saúde dos utentes, o que aumenta a acessibilidade aos cuidados e gera “ganhos em saúde”. A medida não poderia ser implementada de forma igual em todo o território, diz o PCP — seria necessário avaliar, primeiro, e a nível técnico, as necessidades de cada zona, para perceber que consultas seria necessário descentralizar.

Não seriam também abrangidas as consultas com exames associados, uma vez que não existem equipamentos de diagnóstico nos centros de saúde. “Destina-se às consultas simples, para que não seja necessário ir sempre ao hospital”, explica o responsável comunista. Para o modelo ter sucesso, lembra Bernardino Soares, é preciso, a montante, reforçar o número de médicos no SNS.

Médicos aplaudem, mas alertam para obstáculos

Mas, mesmo nos hospitais com um número de médicos robusto, como garantiria o PCP a disponibilidade dos especialistas hospitalares para se deslocarem do seu local habitual de trabalho para os centros de saúde? O coordenador do PCP admite que “há sempre resistência dos médicos em deslocarem-se para fora”, mas sublinha a necessidade de o modelo ser negociado com os profissionais. “Se as coisas forem bem organizadas e houver ganhos em saúde, os médicos estão disponíveis”, vinca.

Para o presidente da USF-AN, a associação que representa as Unidades de Saúde Familiares (o modelo de centros de saúde mais comum no país), a descentralização de algumas consultas hospitalares é positiva e necessária. “Faz todo o sentido em algumas áreas, para aumentar o acesso aos cuidados“, diz ao Observador André Biscaia. O médico dá o exemplo da Psiquiatria, onde já existiram projetos nesse sentido (antes de as consultas terem sido concentradas nos hospitais); da área da Obesidade, que, realça, requer “uma abordagem multidisciplinar”; e a Oftalmologia.