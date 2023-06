Os resultados de domingo passado em Espanha foram, para Juan Martínez Lázaro, professor de Economia na IE Business School, em Madrid, um sinal claro para Pedro Sánchez e a coligação que lhe permite governar: não foram um voto contra os líderes regionais do PSOE, nem um cartão vermelho aos resultados de uma economia que está em recuperação, com uma das taxas de inflação mais baixas da Europa e o emprego em máximos. Na mira estiveram as opções política de Sánchez, acredita.

Mais pessoas estão a pensar mudar o governo. E é uma possibilidade. Mas acho que não será por razões económicas, como noutras eleições, e sim porque as pessoas querem uma mudança política”, diz, em declarações ao Observador.

Junto dos eleitores não terá caído bem, conjetura o economista, a mudança de posição, logo após as últimas legislativas, com o Unidas Podemos — “Sánchez disse que não ia fazer um acordo com o Podemos. Dois dias depois das eleições foi o que fez” — nem os acordos com a coligação basca EH Bildu em matérias como a habitação. A avaliação que Juan Martínez Lázaro faz é que, nos últimos anos, Pedro Sánchez tem governado para a reeleição e não fez reformas “importantes”. As alterações à lei laboral, diz, ainda têm de provar a sua eficácia porque “a taxa de desemprego mantém-se elevada”; a reforma das pensões tem sido vista com ceticismo pelas instituições internacionais; a lei da habitação arrisca não ter efeitos práticos perante a esperada rejeição pelas comunidades autónomas.

