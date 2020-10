Todos os dias fazemos-lhe um resumo do que se está a passar na campanha eleitoral nos Estados Unidos: as principais histórias do dia, as frases descodificadas, fact checks e recomendações de leitura para estar sempre bem informado até à eleição do próximo Presidente.

O que se passa na campanha

Depois do duelo de “town halls” da última quinta-feira (que, no campeonato das audiências, foi ganho por Joe Biden, com o democrata a atrair 15,1 milhões de espectadores à ABC e Trump a conquistar 13,5 milhões na NBC), Donald Trump e Joe Biden aproveitaram o fim-de-semana de campanha para percorrer o país em busca de votos. A meio de uma pandemia, Trump e Biden têm formas muito diferentes de fazer campanha: enquanto o republicano percorreu o país a falar de multidão em multidão, o democrata voltou-se para os comícios “drive-in” e manteve os apoiantes dentro do carro.

1 A “profecia” e os republicanos “estúpidos”

Atrás em todas as sondagens, Trump tem estado mais ativo nos apelos diretos ao voto: consciente de que está em clara desvantagem para Biden entre o eleitorado feminino, o Presidente norte-americano tem-se desdobrado em apelos às mulheres suburbanas dos EUA. “Podem, por favor, gostar de mim?”, chegou a dizer num comício na semana passada. No fim-de-semana, repetiu este e outros apelos, em comícios e discursos na Flórida, na Geórgia, no Wisconsin, no Michigan e no Nevada.

No domingo, Trump foi ao estado do Nevada, onde as sondagens dão uma ligeira, mas nada decisiva, vantagem a Joe Biden. De manhã, esteve numa igreja de Las Vegas, deixou uma quantia choruda no ofertório (alguns jornais falam em várias notas) e ouviu uma pastora evangélica dizer-lhe que, de acordo com uma “profecia”, Trump “vai ser Presidente outra vez“. Os cristãos evangélicos brancos são um dos principais eleitorados de Donald Trump — mas, mesmo entre eles, o Presidente tem vindo a perder apoios. Em setembro, 78% dos evangélicos brancos diziam apoiar Donald Trump, contra 83% no mês anterior, segundo dados do Pew Research Center.

Ao fim da tarde, Trump fez mais um dos seus já tradicionais comícios de aeroporto em Carson City, no mesmo estado (é assim que o Presidente tem conseguido correr grande parte do país: aterra, faz o comício em frente ao avião e volta a descolar). No discurso, perante centenas de apoiantes, atacou diretamente alguns membros do seu próprio partido, numa referência ao senador republicano Ben Sasse, do Nebraska, que na semana passada disse que o Presidente “beija o rabo a ditadores”, “goza com os evangélicos em privado”, “seduziu os supremacistas brancos” e tem uma família que “trata a Presidência como uma oportunidade de negócio”.

“Temos algumas pessoas estúpidas” dentro do partido, disse Trump no comício. “Temos este tipo, o Sasse, que quer tomar uma posição. Os republicanos têm de se unir”, apelou Trump.

A tónica dos discursos de Trump tem sido constante: ataques diretos a Joe Biden, o auto-elogio dos seus quatro anos como Presidente e o apelo direto ao voto daqueles que em 2016 o elegeram para a Casa Branca. No comício que fez no sábado em Janesville, no Wisconsin, aproveitou o momento em que enviou as condolências ao Presidente francês, Emmanuel Macron, a propósito do atentado que envolveu a decapitação de um professor em Paris, para criticar o terrorismo islâmico e vangloriar-se pelo travel ban que impôs em 2017 a uma série de países de maioria muçulmana.

Contudo, a declaração que marcou o fim-de-semana foi dita por Trump ainda na sexta-feira à noite, num comício na cidade de Macon, no estado da Geórgia. Ainda que em tom sarcástico, o Presidente começou a pôr em cima da mesa a hipótese de não ser reeleito no próximo dia 3 de novembro (as sondagens mais recentes dão a Biden uma vantagem de cerca de 10 pontos percentuais) e sugeriu, com ironia, que poderá abandonar os EUA se perder a eleição. “Já imaginaram se eu perder? Não me vou sentir muito bem. Talvez tenha de abandonar o país, não sei”, disse Trump.