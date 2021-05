“Bom dia, acabei de me desvincular do Bloco de Esquerda”. Os membros da direção dos Jovens do Bloco estavam a voltar das comemorações do 25 de Abril quando as notificações e mensagens começaram a aparecer. No Twitter, parecia crescer uma aparente onda — alimentada por páginas que admitiam estar a parodiar o assunto — de desfiliações e insatisfação no Bloco, sobretudo de membros mais novos. Pouco a pouco, começam a surgir tweets com insinuações, embora raramente concretizadas. Num aspeto, quase todos confluíam: o partido estaria a “encobrir” casos graves. As queixas, depois, variavam. Há referências a “abusos” entre membros do partido, “assédio” de vários tipos e transfobia, por exemplo.

Quando, na madrugada de dia 5 de maio, surgiu também no Twitter uma denúncia de uma ex-militante do Bloco, Catarina Alves, contra o deputado Luís Monteiro por violência doméstica, o ‘buzz’ nas redes sociais adensou-se. Algumas das mesmas contas que garantiam ter-se desvinculado apontavam para um alegado encobrimento da situação como um dos motivos para a desilusão do partido. A vaga de contestação interna, que misturava referências a temas que são bandeiras do Bloco, começou a crescer.

Nos últimos dias, a direção do partido teve de trabalhar para descodificar o assunto e perceber de onde vinham os vários focos de incêndio. Por um lado, explicando se houve ou não, afinal, um “encobrimento” do caso Luís Monteiro — uma resposta que a direção do partido dá ao Observador, detalhando qual foi o acompanhamento que fez do caso que efetivamente conhecia.

Por outro, a direção teve de lidar com denúncias internas graves: um grupo de militantes e ex-militantes (vários saíram por causa desta situação) apresentou uma queixa em que acusa outra militante de cometer assédio moral, transfobia, ameaças físicas e psicológicas. Este grupo acusa a linha oficial do partido de ser conivente com estas práticas.

BE sabia do caso Luís Monteiro, mas não houve queixa formal

Ao Observador, o partido responde oficialmente que não existem quaisquer queixas internas por motivos de assédio ou de violência idênticas à que envolve Luís Monteiro. O que não significa que não se soubesse dentro do partido do caso de Luís Monteiro, que entretanto disse ser ele próprio vítima de Catarina Alves e anunciou que vai avançar com uma queixa na Justiça contra a ex-namorada e ex-colega de partido.