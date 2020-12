Filipa: Durante esse período, e depois da licença de maternidade acabar, voltámos para Lisboa e ainda regressei ao trabalho. Andei a adiar a conversa de que me ia embora do hospital. Não foi fácil porque 14 anos com a mesma equipa… Tinha crianças que tratei desde que nasceram, que não andavam e que pus a andar. E as minhas velhotas do cancro da mama… Custou-me imenso. Até que chegou uma altura em que mandei uma mensagem ao meu chefe: “amanhã tenho de falar contigo, se eu me esquecer, chama-me”. Para me obrigar a falar. E contei-lhe do projeto que tinha com o Luís, que queríamos mudar de vida. E que era pela família. Ele percebeu, ficou emocionado e já nos veio visitar algumas vezes.

Viemos no dia 5 de julho de 2018. O Francisco e o Joaquim reagiram muito bem à vinda. O Manel, como é o mais velho, era aquele que tinha um grupo de amigos mais coeso e começou a dizer que não queria vir. Mas assim que começou a escola, no primeiro dia de aulas enturmaram-se e têm um grupo espectacular de amigos. Há muitos filhos de estrangeiros que vieram para cá viver e acabam por ter muito contacto com outras culturas. E os amigos que o Manel tinha vêm-nos visitar com frequência, por isso ele não perdeu aquilo que achava que ia perder.

O Francisco entrou no primeiro ano e o Manel no segundo, mas como é escola da província, ficaram os dois na mesma turma. Aliás, foi a entrada deles e dos filhos da minha irmã, que também veio para cá viver, para a casa dos meus avós, que permitiu abrir duas turmas, porque antigamente estavam todos juntos, do primeiro ao quarto ano.

Luís: Duas famílias, com seis miúdos, aumentaram em 10% uma escola pública que está em risco de fechar, porque é caríssima para o Estado.

Filipa: Eles são mais felizes aqui. Aqui deixo-os andarem descalços e sujarem-se. Porque se eles chegarem sujos já sei que se divertiram. Só têm a regra de não irem sozinhos para a água. Mas às vezes estou lá dentro a cozinhar e não sei deles. Deixamo-los fazer o que quiserem, porque é assim que ganham independência e competências para o resto da vida.

Luís: Damos-lhes liberdade para subir às árvores, ou para fazer uma gruta no meio das mimosas. Queremos que tenham uma infância mais livre e cresçam de forma simples. A cidade tem todas as pressões: a pressão de ser bom aluno, de saber tocar muitos instrumentos, de jogar bem à bola. Há uma pressão muito grande para se ter sucesso. Aqui é diferente. Dá-se mais tempo ao tempo para que a criança acabe por desenvolver a capacidade daquilo que gosta. Não havendo essa pressão toda, eles próprios vão descobrindo onde é que podem ter mais potencial. E nós também estamos mais disponíveis para os acompanhar nessa direção, conseguimos ver à distância as apetências que têm. Por outro lado, esta liberdade de chegar à escola sem uma fila de trânsito, um outdoor… E o acordar com tempo. Nós não acordamos com o despertador. Deitamo-nos cedo e vivemos mais em função dos horários da primavera, verão, outono, inverno.

Filipa: Na cidade íamos para a cama quase à meia noite, a fazer coisas de nada. Aqui não.

Luís: No inverno deitamo-nos às dez, acordamos às sete. Ainda ficamos um bocado na cama, é tudo feito com mais tempo. Não existe aquela pressa de sair de casa, esperar no trânsito, deixar o carro mal estacionado ao pé da escola dos miúdos – quatro piscas, o autocarro não passa, aquele stress todo. Na cidade há tantas coisas que nos roubam energia. Viver em função disso não é saudável, há outras coisas mais importantes. E este lado de trabalhar tanto. Até podemos ganhar dois mil euros, mas a vida na cidade também é cara e portanto acabamos por viver em função do pagar, não enquanto seres humanos, mas enquanto seres pagadores. Mais vale ganhar menos, num sítio menos caro, com menos pressão, e ter uma vida muito mais feliz, e muito mais livre. Por outro lado, há sempre aquela dúvida do que é que vamos fazer no campo: qual é que vai ser o meu trabalho? E eu dizia à Filipa: se fores uma empregada da limpeza que ganha 90 euros por noite de cada vez que alugas uma cabana, então se calhar vale a pena ser empregada da limpeza. Provavelmente não é aquilo que vais gostar mais de fazer, tal como eu também vou fazer outras coisas de que não vou gostar muito, mas temos de ganhar algum dinheiro, porque no fundo temos de ter rendimento da terra para viver aqui. Daí a ideia do turismo, nesta primeira fase. Transformámos o galinheiro num quarto e a casa da antiga garagem num segundo alojamento. Noutra fase, porque a Filipa adora a sua profissão, o objetivo é termos também uma cabana dedicada à saúde e bem estar. Todas as terapias e cursos que a Filipa foi aprender fora, pode aplicar aqui. Seja depois de uma operação difícil, ou noutras circunstâncias, uma semana de comida saudável, de silêncio e de descanso, pode funcionar bem.