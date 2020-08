Em contrapartida, a execução para levar ao terreno, aos alvos da ajuda, as medidas concebidas, foi um desastre. Admite-se que a Administração Pública, nem ninguém, estivesse preparada para tão gigantesca tarefa (apesar de tudo, os bancos nas moratórias mostraram uma boa capacidade de resposta). Mas já é difícil de justificar que os erros cometidos no primeiro mês de execução, tenham sido repetidos no segundo e, nalguma medida, ainda no terceiro mês. Assim como a enorme discrepância entre os resultados divulgados, ou esperados, pelas autoridades, e a simples e objectiva estatística do Banco de Portugal, que produziu sucessivos resultados de inquéritos a diferentes sectores económicos (excelente iniciativa), cujos resultados nada tinham a ver com o que era divulgado, e, pior, passaram despercebidos.

Não sabemos, ou não queremos saber, que uma boa execução tem de ser acompanhada de um feedback atempado, frequente e credível, executado por quem sabe e o faz de forma independente. Mau prenúncio. Para confirmar o aqui referido, sugiro uma comparação de alguns índices com os da vizinha Espanha quanto a montante das linhas Covid contratadas com as empresas (sabendo que a economia espanhola é 5 a 6 vezes a portuguesa), prazo médio da sua disponibilização, número e dimensão dos layoffs aprovados, prazo médio da sua aprovação e execução, e por fim número e montante das moratórias. A minha experiência pessoal sugere-me que há uma enorme diferença nos resultados obtidos (com eventual excepção do último aspecto) em benefício de Espanha. Apesar disso, a dimensão da crise em Espanha, medida pela queda do PIB no segundo trimestre, é muito superior à nossa (18,5% vs. 16,3%).

Uma boa execução implica conhecer o ponto de partida, assim como definir os pontos de chegada, timing e etapas intermédias, para feedback e correcção da acção. Por fim, implica ainda montar a “máquina”, ou “as máquinas”, que vão executar, com os talentos adequados, um modelo de governo simples e transparente, e uma liderança adequada e preparada para medir e correr os riscos necessários.

Em paralelo, temos de ter muito claros os horizontes. E, para cada um, as medidas, as equipas e os objectivos que as enquadram, que são obviamente distintos.

À partida, definiria quatro horizontes. O primeiro, que estamos a viver, consequência do confinamento, em que os layoffs e as linhas Covid-19 e as moratórias supunham preservar o aparelho produtivo. Temos notícias claras sobre quão próximo estamos deste objectivo? Eu não tenho. Busco e não encontro.

O segundo horizonte, que se segue e poderá durar 6 a 9 meses (até acabarem as moratórias e houver as disponibilizações iniciais de fundos da UE) terá três prioridades/objectivos. Desde logo, avaliar os danos. Depois, estabelecer e pôr no terreno a rede de apoio social às vítimas. E, finalmente, ter previstos e disponibilizar de imediato os apoios financeiros às empresas que sobrevivem, ou podem sobreviver, ou merecem sobreviver, tendo consciência que, na maioria dos casos, o seu perfil de risco não é compatível com a grelha de avaliação dos bancos, e que as garantias do Estado terão de colmatar essas falhas em condições de maturidade e custo compatíveis.

O terceiro horizonte, cujo início deverá coincidir com o fim das moratórias e a chegada de fundos da UE, e se desenvolverá até ao fim desse ciclo de financiamento, já deveria ser proactivo em termos económicos e sociais, em vários pontos-chave. Quais os projectos (empresas e incentivos) que devemos apoiar (e como) para expandir e/ou transformar. O apoio ao investimento que gerará uma nova competitividade e criará postos de trabalho. A atracção para Portugal de parte da cadeia de valor resultante da reestruturação das grandes empresas internacionais. Posta em prática de um plano de recuperação/normalização social, que não deixe ninguém de fora, mas privilegie as acções dinâmicas (educação; requalificação; estágios; especialização; rede de cuidados primários e secundários) em detrimento dos subsídios à inactividade. Arranque dos projectos estruturantes.

O quarto e último horizonte, muito sobreposto com o terceiro, deveria ter duas prioridades. A primeira consiste em pôr no terreno os projectos estratégicos e transformacionais (assumindo que estão seleccionados). O tema aqui centra-se, não na “data mais cedo” de arranque (logo que possível), mas no não ultrapassar a “data mais tarde”. A segunda prioridade diz respeito à recolha dos dados de monitorização de todo o plano, em todas as fases, por entidade independente, feedback, análise de desvios, e planos correctivos.

A estratégia

Sei o que sei. É a minha circunstância. E aquilo que comunico está obviamente condicionado por isso. Estive em Janeiro em Silicon Valley, com o objectivo de avaliar o meu grau de obsoletismo. Olhando para esta década, que é já considerada como a década das mudanças disruptivas, das mudanças exponenciais, foi de facto impactante antever o que nos pode esperar em áreas tão distintas como a Inteligência Artificial (IA); a robótica; a computação; a nova Internet; o 5G; a energia; a saúde; a biologia; a alimentação e sua interacção com a agricultura e a sustentabilidade; a astronáutica e a base humana a construir em Marte; os transportes; a logística. E, claro, as consequências que terão na renovação de ciências como a economia, a matemática, a gestão, o marketing, a gestão de informação, a globalização, a política e o ambiente e outras.

O plano era, na sequência dessa experiência, escolher 3 ou 4 áreas que me são mais afins, e programar visitas ao terreno. Aos locais e às pessoas aonde isso já está a acontecer. Fui interrompido pela pandemia.

O documento “Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica”, elaborado pelo Prof. António Costa Silva, é um documento valioso, desenvolvido por uma pessoa que conheço há muito, com quem partilhei conferências, e que me habituei a respeitar pela sua transversalidade e profundidade, expostas de forma tranquila e simples, atractivas para o ouvinte.

Foi posicionado, em minha opinião erradamente, como um plano estratégico, quando de facto é uma reflexão que lança desafios arrumados por “10 eixos estratégicos”, por ele seleccionados.

Os decisores políticos não se podem eximir de assumir a responsabilidade de escolha e priorização. Assumindo a coerência interna desses desafios elencados no documento, aos decisores compete identificar aqueles que se enquadram nos horizontes que nos são impostos pela disponibilidade dos fundos europeus, e aqueles que se encaixam na matriz de avaliação (que desconheço qual seja) que o Conselho Europeu vai utilizar na apreciação das propostas que irão receber. E fazê-lo segundo a sua visão para Portugal.