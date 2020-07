Já estamos todos cansados de saber que se a vida nos dá limões, fazemos limonada. Mas quando em vez de citrinos recebemos um cabaz gigante cheio dos melhores produtos, ingredientes e iguarias do país, não é assim tão óbvio o que é suposto fazer. Temos pelo menos uma certeza: a nossa experiência no novíssimo The Residential acaba de começar. A partir daí só falta o chef Michelin dizer-nos o que fazer.

Para explicar em que consiste esta nova experiência 100% portuguesa é preciso olhar um pouco para trás, para o comboio que em 2017 ganhou o prémio de Melhor Evento Público do Mundo, segundo a BeaWorld. Falamos do The Presidential, antigo transporte ferroviário de presidentes e dignitários portugueses que foi transformado em restaurante de luxo com rodas (ou melhor, carris) por Gonçalo Castelo-Branco e a sua Lohad, tendo cruzado o Douro com os melhores chefs portugueses como cicerones. As mesmas mãos que criaram esse projeto assinam agora o The Residential, iniciativa que acaba por ser uma adaptação do comboio presidencial aos tempos de pandemia — em vez de lhe darem de comer e beber numa carruagem, enviam-lhe o que nela receberia e deixam nas suas mãos a preparação de uma refeição de luxo completa, com a ajuda de um chef conceituado que lhe explica tudo, passo a passo, através de um live pela internet.

Sabemos que estamos em casa, mas mais parece o Masterchef

Por esta altura até a pessoa menos adepta de receber encomendas em casa já deve, por força da pandemia, estar mais que habituada à forma como tudo isso se processa. Ainda bem: É exatamente da mesma forma que começa a aventura do novo The Residential. Depois de através do site comprar a experiência (acontecem em dias fixos, a horas certas), é nos pedido para definir a altura do dia em que queremos receber o tal cabaz em casa. À priori, também, conhece-se o prato que vamos confecionar, o chef que o criou e que nos vai guiar na confeção, o material básico que precisamos de ter à mão, o tipo de vinho que preferimos (branco ou tinto?) e aquilo que devemos fazer para preservar os ingredientes até à hora marcada (foi às 19h, na experiência que o Observador testou). Parece muita informação, mas a verdade é que quando lhe tocam à porta com uma caixa gigante e pesada é impossível não sentir aquele frio na barriga de miúdo na véspera do Natal — há sempre ingredientes e mimos extra que não estamos à espera — e o entusiasmo toma conta.