Philip foi o marido de uma das mulheres mais famosas do mundo, mas o papel de consorte masculino não foi propriamente fácil: o duque caminhou na sombra de Isabel II durante a maior parte da sua vida, cuja história se confunde com a da própria monarquia europeia do século XX.

Morreu na manhã desta sexta-feira, dia 9 de abril, no Castelo de Windsor. Teve alta hospitalar a 16 de março, depois de cerca de um mês internado, na sequência de uma condição cardíaca pré-existente. “É com profunda tristeza que sua majestade a rainha anuncia a morte do seu amado marido, sua alteza real o príncipe Philip, duque de Edimburgo. Sua alteza real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor”, lê-se no comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham.

A infância de Philip, o príncipe da Grécia e da Dinamarca

Foi o casamento com Isabel, já na altura herdeira ao trono, que lhe deu uma família. Uma casa, uma nação e uma nova religião também. A infância foi solitária. Nasceu com o título Príncipe da Grécia e Dinamarca em Corfu, em 1921, mas, com apenas 18 meses de vida, foi transportado numa caixa de laranjas para fora do país — ele, os pais e as quatro irmãs foram resgatados pela Marinha Real Britânica. A instabilidade política na Grécia, na sequência de uma guerra com a Turquia e a ascensão de um novo governo militar, forçou a família real a exilar-se. Philip, o único filho do príncipe André da Grécia e sobrinho de Constantino I, rei que se viu obrigado a abdicar, era o sexto na linha de sucessão ao trono.

Enquanto Isabel II viveu uma infância marcada pela proximidade com a família, a do marido foi bastante mais turbulenta. Na sequência do exílio, a família fugiu para Paris onde ficaria a década seguinte. Segundo Philip Eade, autor do livro “Young Prince Philip”, o jovem era “adorado” pelos pais, mas foram poucas as vezes que os viu. A instabilidade da mãe, após abandonar a Grécia, fez com que as “crianças fossem regularmente mandadas para amigos e familiares”, comentou o autor à publicação Town & Country.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em 1931, a mãe é vítima de um colapso nervoso e dá entrada num sanatório na Suíça — a princesa sofria de uma depressão que poderá ter sido o resultado de uma “menopausa traumática”. O pai, descrito como um homem “profundamente infeliz”, muda-se para Monte Carlo e deixa-se ficar pelos casinos do Mónaco. As quatro irmãs mais velhas, casadas com aristocratas alemães, estabelecem-se na Alemanha. Aos 10 anos, Philip está sozinho. Anos mais tarde, quando um entrevistador do The Independent pergunta ao duque de Edimburgo qual a língua que falava em casa, a resposta é: “O que quer dizer, ’em casa’?”. A infância difícil serviu muitas vezes de justificação para o extremo sentido de dever do príncipe, conhecido por ser intolerante ao falhanço e também pelas duras críticas.

O jovem não viu a mãe, nem sequer recebeu qualquer palavra escrita, entre o verão de 1932 e a primavera de 1937. Sobre o aconteceu, Philip terá comentado de forma estoica e anos mais tarde: “A família quebrou-se. A minha mãe estava doente, as minhas irmãs casadas e o meu pai estava no sul de França. Eu tinha de seguir em frente”. Sem pais, ficou ao cuidado de familiares do lado da mãe (os Milford Havens e os Mountbattens), cujos parentes tinham ligações à família real britânica, uma vez que Alice era a bisneta da rainha Vitória.

Ao cuidado dos tios, estudou em Inglaterra e, posteriormente, na Alemanha, numa escola detida pelo marido de uma das irmãs. Menos de um ano depois, regressou ao Reino Unido e ingressou no internato Gordonstoun, na Escócia. A educação formal foi-lhe garantida, mas os afetos foram encomenda que ficou por entregar. Foi nesta instituição que Philip recebeu mais más notícias. Tinha apenas 16 anos quando a irmã Cecilie morreu: em 1937, o avião onde seguia com a família despenhou-se em solo belga (durante o funeral, Philip foi fotografado na Alemanha ao lado de soldados nazis). Meses depois morria de cancro o tio e guardião George Mountbatten, aos 46 anos. “Quando ele precisava de um pai”, chegou a dizer Michael Parker, o primeiro secretário privado de Philip, “simplesmente não havia ninguém”.