O que acontecer depois dependerá da quantidade de vacinas disponíveis no mercado, das características desses fármacos e do ritmo a que o país receberá mais doses. Tiago Correia, professor de Saúde Internacional do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, diz que quanto mais vacinas houver no mercado, quanto mais transversais forem (isto é, mais apropriadas a mais grupos sociais de pessoas) e quanto maior for a capacidade de vacinação das autoridades de saúde, mais rápido será o regresso a uma certa normalidade.

No plano de vacinação apresentado na quinta-feira passada, 3 de dezembro, pelo Governo, em que foi anunciada a compra de 22 milhões de doses de vacinas, a ministra da Saúde admitiu que pode haver alguma escassez no início — por isso é que o plano está dividido em fases, com cada pessoa a receber duas doses. A primeira, onde entram os grupos prioritários, ocorrerá de janeiro a abril; a segunda fase pode estender-se de abril a julho; e a terceira, para o resto da população, será feita a partir de julho consoante o ritmo da entrega das vacinas. Para os especialistas, isso terá efeitos na transmissão do vírus ao longo do tempo, mas só é possível tirar conclusões objetivas no final do próximo ano.

À medida que cada vez mais pessoas forem vacinadas contra a Covid-19, menos restritivas se vão tornando as medidas para a contenção do vírus, que vai encontrar mais dificuldades em circular na comunidade. Mas será cedo para tirar conclusões se a imunidade se deve às vacinas (que têm anunciado um elevado e duradouro grau de imunização) ou ao cada vez maior contacto das pessoas com o vírus (mais de 1,5 milhão de portugueses já terá sido contagiado, segundo os especialistas) que as deixou imunes (os casos de reinfeção são raros).

Ao longo da primavera e do verão, tal como aconteceu após a primeira vaga de Covid-19, os números de novos casos de infeção pelo novo coronavírus vão recuar porque esse é o comportamento natural de um agente patogénico que atinge o sistema respiratório, uma vez que tem mais dificuldade em perdurar em ambientes mais secos e quentes. Por isso, enquanto a vacinação da população ocorrer e as temperaturas estivais se estabelecerem, mesmo com a chegada à imunidade de grupo, “não conseguiremos distinguir o efeito da vacinação com o efeito de sazonalidade”, descreveu Miguel Castanho.

Só quando o tempo húmido e frio regressar — um ambiente em que o vírus tem mais facilidade em proliferar — é que poderemos comparar a situação epidemiológica nessa altura com a que se está a viver neste momento. E saber se a vacina funcionou.