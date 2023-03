A peça de teatro começa pelo fim e há um jovem deitado no palco. A música é melancólica, a luz desaparece e, finalmente, o corpo levanta-se para dar início à história. Não há voz. De camisola branca e calças pretas, o jovem vai mostrando os cartazes que tem na mão. “Estão a ver este sorriso? Ele esconde uma coisa. Ele esconde uma prisão. Ele esconde a solidão”, vai lendo quem está sentado. A solidão pode assumir várias formas: a violência doméstica que vive em casa, a separação de um amigo, uma relação amorosa que acaba, ou, simplesmente, a solidão de não se encaixar em lado algum. No palco da Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, em Olhão, a solidão mostrou-se de todas estas maneiras, acabando como começou – com a morte de quem lidou sozinho com este problema. E com mais uma mensagem: “Este foi o final desta história. Escolhe outro para a tua.”

As palmas rapidamente deram lugar a um momento de introspeção, de admiração. Tudo o que foi representado naquele palco durante quase dez minutos foi trabalho dos alunos do último ano do ensino secundário daquela escola. Nenhum professor deu qualquer indicação, ou ajudou sequer a escolher o tema, ou a compor a narrativa. “Foi impressionante, porque misturaram temas diferentes, como a saúde mental, que é uma temática que eles abordam muito”, explicou o professor Bruno Gomes ao Observador.

Além da particularidade de esta peça não ter a intervenção de nenhum professor, há mais um pormenor importante: estes alunos também não estavam a fazer uma peça de teatro no âmbito de uma disciplina obrigatória. Foram eles que se inscreveram e quiseram participar. Como eles, mais turmas seguiram o mesmo caminho e colocaram o seu nome nas Franscisquíadas, uma espécie de olimpíadas criadas pelo professor de Educação Física Bruno Gomes naquela escola – daí o nome do concurso, que juntou o nome da escola à palavra ‘olimpíadas’. Aliás, o nome vai mudando de acordo com a escola onde está: este ano, o professor dá aulas no Liceu de Faro e, por isso, o concurso chama-se Licíadas.

