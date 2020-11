A comparação com o que aconteceu na Andaluzia, em Espanha, é, também por isso, irresistível. Em 2018, depois de quase quatro décadas governação socialista, o Partido Popular e o Ciudadanos fizeram um acordo de governo, aliaram-se à direita radical do Vox e derrubaram PSOE. Dois anos volvidos, Pablo Casado, líder do PP, recusou aliar-se a Santiago Abascal, do Vox, numa moção de censura contra Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol. Com um discurso muito duro para com Abascal, uma espécie de murro na mesa depois de um período de convivência com o Vox de alguma ambiguidade, o líder do partido de centro-direita acabou muito elogiado por vários setores do centro e da direita espanhola — e por cá também. Nada, no essencial, mudou — as alianças regionais na Andaluzia, Madrid ou Múrcia mantêm-se. Mas parece haver um novo clima à direita espanhola. E por cá? O acordo nos Açores pode funcionar como antecâmara de uma futura maioria de direita no Parlamento?

O facto de ninguém nas direções de PSD, CDS e Iniciativa Liberal o assumir frontalmente é revelador. A exceção é mesmo o Chega. “Esta aliança pode funcionar como um teste, claro. Uma experiência-piloto. Não nos vamos comprometer com o sistema. Mas vamos encontrar na direita do sistema forma de garantir que pode haver um dia uma maioria”, assume Diogo Pacheco Amorim, vice-presidente do Chega e o grande ideólogo do partido de André Ventura, ao Observador.