"Uns com fome, outros na guerra ou em fuga". Victor Hugo Pontes foi aos bairros nas margens do Tejo para colocar a vida no palco

Se a inclusão social é um dos objetivos do projeto desde o princípio, as perguntas para os dois intérpretes que se encontram com o Observador Biblioteca de Marvila são também sobre o significado desta experiência nas suas vidas.

“Não sei é um projeto com pessoas excluídas da sociedade, mas são pessoas com menos oportunidades porque moram em bairros mais necessitados”, entende Ricardo Ricardo Cardoso Teixeira.

Prossegue: “Pelo menos a mim, abriu-me imensas portas. Acabei por concretizar um dos meus maiores sonhos, que era estar em palco a fazer uma peça para o público, e logo com uma peça incrível como esta. Ajudou-me também a perder um pouco da vergonha, sempre fui uma pessoa tímida em algumas situações. Sinto que representar me liberta do nervosismo e da ansiedade. No início, tive algum medo por entrar em algo novo e não conhecer ninguém. Neste momento já tenho confiança suficiente para entrar noutro projeto sozinho, o que quer dizer que esta experiência me ajudou.”

A intérprete que vive entre os Olivais e Marvila explica que já tinha feito duas peças de teatro, há poucos anos, além das representações em miúda na escola. “Mas este projeto não tem nada a ver com isso porque aqui houve mesmo formação, o que conta muito. Mais até do que representar, gosto da experiência de estar com estas pessoas, eu com 70, muitos deles com idade para serem meus filhos ou netos. Tenho uma certa relação maternal com eles. Não sou de me agarrar muito às pessoas, mas sinto-as. De certa forma, isto ajudou-me também a reconciliar com um problema que tive há muitos anos, quando um dos meus filhos estava a aprender a dançar no Conservatório. Houve um desentendimento com uma professora, o miúdo acabou por ter de sair da escola e fiquei tão chocada que nunca mais consegui ver dança ao vivo ou na televisão.”