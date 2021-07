No final, tudo parece resumir-se ao medo. Quando chega a hora de decidir se as crianças saudáveis a partir dos 12 anos devem ser vacinadas contra a Covid-19 todos os receios veem ao de cima. Os efeitos adversos raros, os ensaios clínicos com amostras demasiado curtas, as crianças serem as transmissoras de novas variantes e impedirem o país de chegar à imunidade de grupo. São estes os argumentos usados por quem defende e por quem condena a vacinação das crianças.

Mas há mais: a questão ética de vacinar crianças antes de outros países terem os seus médicos vacinados (como alerta a OMS) ou usá-las como escudo, beneficiando mais a sociedade do que elas próprias já que a maioria não sofre muito com a doença. Mas também há quem não queira arriscar o tiro no escuro de ter um filho internado por ser uma das raras crianças que é afetada fortemente pelo vírus da Covid.

Em breve, a decisão estará tomada, e nenhum parecer oficial sobre vacinação de crianças vai mudar as opiniões dos dois lados da barricada. O parecer técnico oficial sairá da Direção Geral de Saúde, a decisão política final terá o carimbo do Governo.

Enquanto se decide o que vai acontecer para a faixa etária dos 12 aos 16 anos, os maiores de 18 anos avançam na vacinação e já têm acesso à modalidade casa aberta, ou seja, podem dirigir-se aos postos de vacinação sem marcação. Na Madeira, no sábado, as crianças a partir dos 12 anos começam a ser vacinadas. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, 7,1 milhões de menores de 18 anos têm o esquema vacinal completo e em Israel vai dar-se início à vacinação a partir dos 5 anos.

Em 14 pontos, explicamos-lhe o que está aqui em causa.

Como estamos? Casos têm aumentado entre as crianças e adolescentes

Num mês, a taxa de incidência entre as crianças disparou 226% e é a terceira mais alta do país se analisarmos este indicador por idades. Quando se olha para o número de casos por 100 mil habitantes na faixa etária dos 0 aos 9 anos, a diferença de 23 de junho para 21 de julho é enorme. Há um mês havia 145 casos por 100 mil habitantes, agora há 473, segundo dados do Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

Na faixa etária seguinte, dos 10 aos 19 anos, o crescimento foi de 198%, o quarto registo mais alto. No mesmo espaço de tempo, o país passou, nestas idades, de 206 casos por 100 mil habitantes para 614 casos. Pior do que estas duas faixas etárias só estiveram as dos 20 aos 29 e dos 30 aos 39 anos com aumentos de 236% e de 231%, respetivamente, no número de casos por 100 mil habitantes.

Abaixo dos 20 anos houve 4 mortes em Portugal

Números absolutos: desde o início da pandemia (e até 28 de julho) 56.685 crianças entre os 0 e os 9 anos receberam diagnóstico Covid positivo. Na faixa etária seguinte, dos 10 aos 19 anos, foram 95.089. Não existe informação detalhada sobre que percentagem destes menores teve infeções assintomáticas, embora seja público que em cada uma das faixas etárias foram registadas dois óbitos.

Em agosto de 2020, morreu a primeira criança vítima de Covid em Portugal: uma bebé de quatro meses que nasceu com uma cardiopatia congénita grave e que a infeção por SARS-CoV-2 conduziu a uma miocardite​. Em dezembro passado, dois jovens, um rapaz e uma rapariga, ambos com 19 anos e com patologias graves associadas, morreram na sequência da doença. Já em fevereiro deste ano, registou-se o quarto óbito — um bebé de 7 meses que, para além de ser Covid positivo, tinha múltiplas complicações congénitas.

Reações adversas graves entre jovens? Quase inexistentes

Por enquanto, apenas os maiores de 18 anos podem ser vacinados contra a Covid-19 em Portugal e a sua vacinação começou a 4 de julho. Alguns dias mais tarde, a 28 de julho, passaram a poder aceder à modalidade casa aberta, ou seja, a dirigir-se a um posto de vacinação sem marcação. A 22 de julho, quando foi divulgado o mais recente relatório de farmacovigilância das vacinas contra a Covid-19, eram raras as reações adversas entre os mais novos. Na faixa etária entre os 16 e os 19 anos, foram registados 11 reações adversas graves e 4 não graves.

O relatório de vacinação mais recente, tem dados disponíveis para uma faixa etária diferente. Entre os 18 e os 24 anos foram vacinadas 83.635 com uma dose e 50.708 com duas doses.

MIS-C e Kawasaki, o lado negro da Covid nas crianças

O acrónimo é MIS-C. A síndrome inflamatória multissistémica pediátrica é uma condição rara, mas grave — a mais grave (até à data) encontrada em crianças e relacionada com o novo coronavírus. Nos primeiros quatro meses deste ano foram identificados 83 casos em Portugal, todos eles recuperados. Dez dessas crianças passaram pelo Hospital de Santa Maria, a maioria depois de ter estado assintomática, com os primeiros sinais a surgirem quatro semanas depois da infeção.

A MIS-C causa a inflamação de diferentes partes do corpo — incluindo coração, pulmões, rins e cérebro — e pode manifestar-se de forma muito grave, obrigando ao internamento das crianças, inclusive em cuidados intensivos.

Alguns casos desta síndrome são semelhantes à doença de Kawasaki, que atinge sobretudo crianças com menos de 5 anos, e que também pode causar problemas cardiovasculares graves, embora não afete tantos órgãos como a MIS-C. A sua origem é desconhecida, mas tem sido associada a infeções com outros coronavírus.

Para além destas duas doenças, há ainda a chamada long Covid (Covid longa) quando os sintomas perduram para lá da doença, como fadiga, dificuldades respiratórias, palpitações cardíacas, dores de cabeça, tonturas, confusão mental, entre outros. A maioria dos relatos são em adultos, mas por todo o mundo começam a ser encontradas crianças que mantêm sintomas pós-infeção.

Israel. País já está a vacinar crianças a partir dos 5 anos (mas não todas)

Desde terça-feira, 27 de julho, que o Ministério da Saúde israelita deu luz verde para a administração de vacinas a crianças dos 5 aos 11 anos, desde que tenham outras doenças que as possam tornar mais vulneráveis à Covid-19. No comunicado, o Governo esclarece que esta possibilidade existe apenas para crianças com “alta probabilidade de doença grave e até de morte após a infeção pelo novo coronavírus”. O motivo prende-se com o aumento drástico de casos da variante Delta no país.

As autorizações têm carácter individual e todas têm de ser validadas pelo Ministério da Saúde e, claro, corresponder à vontade dos pais, que terão a última palavra. Entre os problemas de saúde que podem colocar estas crianças na lista de vacinação estão a obesidade mórbida, doença pulmonar crónica grave, distúrbios de desenvolvimento neurológico, insuficiência cardíaca, anemia falciforme e algumas doenças autoimunes.

Estas crianças vão receber uma dosagem mais baixa da vacina — 10 microgramas em vez de 30 — uma decisão das autoridades de saúde e não da Pfizer, segundo a empresa explicou Wall Street Journal.

Israel foi dos primeiros países a vacinar menores e os números mais recentes, de 10 de julho, apontam para que 40% das crianças dos 10 aos 19 anos já estejam vacinadas. Inicialmente, apesar de ter autorizado a administração a jovens acima dos 12 anos, o Governo não promoveu a vacinação. Só quando os casos começaram a subir é que foi emitida uma recomendação nesse sentido. Segundo o ministério, citado pelo Times of Israel, 29% das crianças entre os 12 e os 15 estão vacinadas e 11% foram infetadas, o que eleva a imunidade deste grupo etário para os 40%.

Para incentivar a vacinação entre os adolescentes, unidades móveis de vacinação começaram a ser enviadas para as praias de Israel.