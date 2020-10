“É uma espécie de condomínio com muitos apartamentos”, descreve a bióloga Rita Alcazar, coordenadora da Liga para a Proteção da Natureza (LPN) em Castro Verde. Os orifícios destinam-se a ser habitados por peneireiros-das-torres, uma espécie de falcão que habita a estepe alentejana e que se encontra atualmente classificada como vulnerável, por ter cada vez menos espaço disponível para lhe servir de habitat. Na altura em que visitamos o condomínio, as aves não estão ali. Migraram para a África subsaariana, onde deverão passar o tempo do inverno, e hão de voltar em janeiro. Primeiro os machos, para lutarem pelo melhor apartamento e ali fixarem o ninho, e depois as fêmeas, para escolherem um macho e um ninho.

Aves como o peneireiro-das-torres, mas também a abetarda, o sisão, o rolieiro e muitas outras espécies dependem da planície alentejana para sobreviver. Umas usam o solo próprio da estepe para fazerem os seus ninhos, outras precisam do alimento que só ali encontram. Contudo, a intensificação da agricultura humana está gradualmente a expulsá-las da região, que já é uma das poucas do mundo onde conseguem habitar. Há menos espaço de planície, há mais vedações onde morrem as crias e há menos alimento disponível.

No final da década de 1980, a LPN, que se dedicava à sensibilização para a ecologia e à criação de zonas protegidas no país havia já quase 30 anos, observou uma ameaça concreta àqueles habitats: muitas das regiões agrícolas de baixa intensidade, vitais para dezenas de espécies, estavam em vias de ser compradas por empresas de celulose para a plantação de eucaliptos. Com apoios da CEE, a organização antecipou-se e comprou centenas de hectares para manter as condições de habitabilidade para as aves. Só no concelho de Castro Verde, a LPN é dona de 1.812 hectares de território, onde as características da agricultura de baixa intensidade são mantidas para que as aves estepárias possam sobreviver.

“Matavam a mãe e roubavam a cria para a educar como urso dançarino”

Georges Mostakis, 45 anos, é eco-guia no centro Arcturos, no norte da Grécia. Durante o verão, recebe os visitantes que ali se dirigem e trata de os conduzir pelos caminhos do santuário que alberga cerca de uma dezena de ursos-pardos em recuperação. Encontramo-lo em Aetos, no sopé da serra de Verno. Cá em baixo ficam as instalações em que os técnicos da organização cuidam dos animais feridos — e é ali o único lugar onde poderemos ver ursos de perto. Quando perguntamos pelo santuário da vida selvagem, Georges aponta para o topo das montanhas e responde-nos que viajámos demasiado cedo. “Nas próximas semanas devem acordar”, explica o guia, sublinhando que o período de hibernação dos animais, durante o inverno, é plenamente respeitado.

“Nós fechamos o santuário no inverno, que é quando eles hibernam. E, mesmo durante o verão, não abrimos todos os dias, damos tempo aos ursos para descansarem”, conta Georges. “E dizemos sempre às pessoas que não é garantido que os vejam. Eles podem não aparecer.”