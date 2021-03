Assim que o telemóvel recebeu um SMS a dizer que iria ser vacinada em breve, Fernanda Robalo foi dominada pela surpresa. É que além de ter apenas 58 anos, não há nada na sua saúde que, à partida, a faça integrar um grupo prioritário da vacinação. Pouco depois acabaria por saber que o irmão, sete anos mais novo, também fora chamado, enquanto a mãe, de 86, continua à espera. E o que têm em comum? Os dois irmãos sofrem de apneia do sono e usam um equipamento ventilador enquanto dormem.

A doença não está incluída na lista de prioridades da vacina, mas pode ter feito com que Fernanda e o irmão Emmanuel, assim como tantos outros utentes que sofrem de apneia e que usam um aparelho à noite, tenham sido erradamente incluídos na lista de prioritários ao lado de outros doentes que sofrem de doença respiratória crónica e que precisam de suporte ventilatório ou oxigenoterapia de longa duração. O erro da inclusão destes doentes nas listas foi detetado ainda em fevereiro em muitos centros de saúde do país, e só depois de um esclarecimento das autoridades de saúde foi corrigido. No entanto, nessa altura, alguns já tinha sido vacinados e outros estavam prestes a ser, por isso optou-se por não voltar atrás — como aparentemente aconteceu com Fernanda, que irá tomar a segunda dose em maio.

A utente foi vacinada no centro de saúde de Rio de Mouro, em Sintra; o irmão foi vacinado no Pinhal Novo, concelho de Palmela, ambos na jurisdição da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo. Mas em Coimbra, da ARS do Centro, o cenário foi semelhante.

Centros de Saúde foram informados que doentes com apneia não eram prioritários

O médico de Medicina Geral e Familiar Rui Nogueira, ao serviço do Centro de Saúde Norton de Matos, foi alertado para o erro pelo próprio Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego, que terá recebido informação das autoridades de saúde — pouco depois de o Ministério da Saúde disponibilizar um simulador online em que basta inserir o nome, o número de utente e a data de nascimento para receber a informação de se é prioritário nesta primeira fase de vacinação, o que aconteceu a 15 de fevereiro.

Nessa circular explicava-se categoricamente a todos os médicos que os doentes com “Síndrome da Apneia ou Hipopneia do Sono” estavam excluídos da lista de prioritários. Dos 1.550 doentes que Rui Nogueira tem a seu cargo, 136 tinham sido selecionados para serem vacinados como prioritários por terem mais de 50 anos e determinadas doenças associadas, como insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigénio. Depois de receber o aviso, o médico fez uma triagem dos nomes e dos 136 inicialmente elegíveis para a primeira fase da vacina ficou apenas com 77. Ou seja, tinha 59 doentes com apneia que tinham sido selecionados indevidamente para serem vacinados.

“Quando vieram esclarecer este aspeto, eu diria que já era tarde, porque alguns dos doentes já estavam listados e já tinham sido vacinados“, afirma o médico, sem precisar quantos. Isto porque as primeiras listas que foram colocadas na plataforma não terão sido verificadas pelos centros de saúde. “O que inicialmente estava previsto era que nós validávamos as listas, mas, como as disponibilizaram muito à pressa, deu erro”, acusa.