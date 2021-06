José Antonio Reyes assinou pelo Atl. Madrid em junho de 2007, novamente por cerca de 12 milhões de euros, mas teve dificuldades para se afirmar no primeiro ano, principalmente porque competia diretamente com Simão Sabrosa e Maxi Rodríguez. Nesse seguimento, foi emprestado ao Benfica na época seguinte — com os encarnados a adquirirem também 25% dos direitos do jogador, por cerca de dois milhões e meio, e a ficarem com opção de compra. O primeiro golo de Reyes pelo Benfica foi num dérbi contra o Sporting, na Luz e no arranque do Campeonato, numa vitória por 2-0 em que Sidnei também marcou. Em conjunto com Pablo Aimar, Di María, Nuno Gomes e Cardozo (e também Rúben Amorim, treinador do Sporting), Reyes fez parte de uma equipa encarnada que tinha um enorme talento mas só conseguiu conquistar a Taça da Liga, ficando em terceiro na Primeira Liga e caindo na quinta eliminatória da Taça de Portugal. No ano seguinte, já sem Reyes mas com Saviola, o Benfica acabaria por ser campeão nacional.

As exibições do jogador espanhol em Portugal — marcou seis golos em 35 jogos — valeram-lhe um regresso ao Atl. Madrid. Nos colchoneros, reencontrou-se com Quique Flores, precisamente o treinador que tinha orientado o Benfica na época anterior, e tornou-se um dos elementos mais importantes da equipa nos três anos seguintes. Ganhou duas Ligas Europa e uma Supertaça Europeia e fez um total de 14 golos em 154 partidas, decidindo regressar ao Sevilha em 2012. De volta ao clube de infância, conquistou a Liga Europa em três ocasiões consecutivas, durante a era de Unai Emery, e voltou a sair ao fim de cinco temporadas e já com 32 anos. Representou ainda o Espanyol, o Córdoba e os chineses do Xinjiang Tianshan Leopard antes de assinar pelo Extremadura, o último clube de uma carreira que ficou por acabar, onde reencontrou Diego Capel, que tinha sido seu colega no Sevilha e que passou pelo Sporting. Antes de poder pendurar as botas, porém, a vida pregou uma partida final ao destino de José Antonio Reyes.